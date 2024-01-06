طه دسوقى لـ"الدستور": مصابو التوحد ساعدونى فى شخصيتى بمسلسل "حالة خاصة"

يشارك الفنان الشاب طه دسوقي ضمن أبطال مسلسل "حالة خاصة" والذي تخوض بطولته النجمة غادة عادل والمعروض حاليًا عبر منصة ووتش إت الرقمية.

وقال طه دسوقي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن المسلسل تجربة جديدة ومختلفة عما قدمه خلال الفترة الماضية، وإن فكرته بعيدة تمامًا عن الكوميديا المعتادة، وهو أكثر ما حمسه لتقديم العمل الجديد، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور.

ووجه طه شكره لمنصة ووتش إت بدعمها للشباب بشكل عام والأعمال التي قدمتها خلال الفترة الماضية من خلال أعمال محترمة بجودة عالية للغاية، ومنحهم المزيد من الفرص للشباب، معبرًا عن تحمسه وحبه للتجربة والتعامل معهم في المسلسل الجديد.

وتابع أن شخصيته التي يقدمها هي نديم المصاب بالتوحد، ويريد أن يكون محاميًا فيواجه الكثير من الصعوبات، متمنيًا أن يقدم الشخصية بشكل قريب إلى شخصيات المحامين، معبرًا عن صعوبة عملهم ومهنتهم.

ولفت إلى أنه قابل عددًا من المصابين بالتوحد من جمعية التوحد وساعدته الدكتورة داليا سليمان والشاب عبدالله المصاب بالتوحد، وحصل من خلالهم على الكثير من المعلومات حول التوحد وساعدتني كثيرًا في الدور.

وعبر عن سعادته بالعمل مع النجمة غادة عادل البسيطة والهادئة والتي أذابت الجليد بينها وبينه من أول يوم، معقبًا: "كنت سعيدًا للغاية بالعمل معها في هذه التجربة، موجهًا كل التحية لها ولفريق العمل في هذا المسلسل".

مسلسل "حالة خاصة" هو أولى بطولات الفنان طه دسوقي، بعالم الدراما التليفزيونية، فالمسلسل مكون من 10 حلقات، حيث سيلعب طه دسوقي دور محامٍ يُدعى "نديم"، وهو محامٍ مبتدئ ومتدرب بمكتب أماني النجار، وهي الشخصية التي ستلعبها النجمة غادة عادل، حيث سيواجه الكثير من التحديات والصعوبات في عمله وحياته.

فريق عمل مسلسل "حالة خاصة"

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبوالروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.