السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"دب هب" هيثم نبيل يطرح أولى أغنيات ألبومه الجديد "زي زمان" (فيديو)

هيثم نبيل
هيثم نبيل

طرح المطرب هيثم نبيل، منذ قليل، أغنية “دب هب” على طريقة الفيديو كليب وهي أولى أغنيات ألبومه الغنائي الجديد “زي زمان” عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

أغنية “دب هب” من ألحان هيثم نبيل وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي كريم سامي والموزع الموسيقي هشام البنا والفيديو الكليب من إخراج كامبا ومدير تصوير رامي عادل ومونتاج هشام مدحت.

ألبوم زي زمان لهيثم نبيل

ومن المقرر أن يطرح هيثم نبيل باقي أغاني ألبومه الجديد "زي زمان" تباعا خلال الفترة المقبلة، إذ يضم الألبوم 9 أغاني يتعاون خلالها هيثم نبيل مع نخبة من الملحنين والموزعين والشعراء.

وقال هيثم نبيل في تصريحات صحفية إنه بذل مجهود كبير مع فريق عمل الألبوم استغرق وقت طويل، متمنيا أن يكلل الله مجهوده بالنجاح.

الجدير بالذكر، أن هيثم نبيل يعد أحد أبرز الملحنين في السنوات الأخيرة، بتترات وأغاني المسلسلات والأفلام، التي حققت نجاح ورواج كبير، ومن أبرز أعماله مسلسلات، "جعفر العمدة"، "البرنس"، "لؤلؤ"، "توبة"، "نسل الأغراب"، وغيرها من الأفلام ومنها "هارلي".

 

ألبوم زي زمان هيثم نبيل ألبوم زي زمان لهيثم نبيل أغنية “دب هب” يوتيوب المطرب هيثم نبيل

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