"كان نفسى".. محمد الشرنوبى يطرح أحدث أعماله الغنائية غدًا

يستعد المطرب محمد الشرنوبي للعودة إلى الغناء من جديد بعد فترة غياب بطرح عدد من الأغنيات على طريقة الـ"سنجل" خلال الفترة المقبلة.

وانتهى الشرنوبي الأيام الماضية من تسجيل عدد من الأغنيات الجديدة من ضمنها أغنية بعنوان “كان نفسي” والمقرر طرحها غدًا الإثنين في تمام الساعة الخامسة مساء وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

ويعود الشرنوبي مرة أخرى لجمهوره بعد غياب 5 سنوات منذ طرح ألبومه الغنائي الأخير “زي الفصول الأربعة” الذي طرح في مارس 2019 الماضي وحقق ردود فعل قوية بين الجمهور وقتها.

وانتهى الشرنوبي من تصوير دوره ضمن المسلسل الدرامي الجديد "إقامة جبرية"، والمقرر عرضه ضمن منافسات موسم الشتاء الجاري والمكون من 10 حلقات، ويدور في إطار اجتماعي نفسي تشويقي.

ويظهر الشرنوبي ضمن أحداث العمل بشخصية بطل العالم في السباحة، فيما تقدم صابرين دوروالدة محمد الشرنوبي، وتعمل طبيبة نفسية، وتشهد الأحداث قصة حب تجمع بين الشرنوبي والفنانة هنا الزاهد.

المسلسل بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، وعايدة رياض، العمل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

كان آخر أعمال الشرنوبي مسلسل "إيجار قديم" بطولة شريف منير، فيدرا، صلاح عبدالله، ميمى جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدى، بسمة داود، وأسامة عبدالله، تأليف عمرو الدالي، وإخراج طارق رفعت.