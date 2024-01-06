تامر حسنى يستعد لإحياء حفل غنائى فى دبى.. 13 يناير

يستعد النجم تامر حسني لإحياء حفل غنائي ضخم وسط جمهوره بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة يوم السبت المقبل الموافق 13 يناير الجاري.

ومن المُنتظر أن يقدم تامر خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة منها: "مبطلناش إحساس، وفي جمال كده، وعيش بشوقك، ويا واحشني، صعبة، وحلو المكان وغيرها"، بالإضافة إلى أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "هرمون السعادة".

وكان تامر حسني نشر مقطع فيديو من كواليس فيديو كليب أغنيته الجديدة "موحشتكيش" من ألبوم "هرمون السعادة" وشاركته فيها الفنانة ثراء جبيل وغلب على الفيديو كليب الأجواء الشتوية، وظهر تامر حسني وهو يقف أمام منزل والثلوج تحاوطه من كل مكان.

واستطاع الفنان تامر حسني تحقيق نجاح كبير بطرح تريلر تشويقي من كواليس أغنيته الجديدة "موحشتكيش" المقرر طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة، وانضم لقائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب خلال ساعات من طرحها.