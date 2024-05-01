الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محطة تل أبيب

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل جنديين بالخطأ فى غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي،  اليوم الأربعاء، أن طاقم دبابة إسرائيلية أطلق النار بطريق الخطأ على جنديين إسرائيليين في وسط قطاع غزة، مما أدى إلى مقتلهما خلال نهاية الأسبوع.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له: إنه في الساعة السابعة مساء يوم الأحد، مرت إحدى دباباته بعبوة ناسفة، وتعرضت لاحقًا لقصف بقذائف الهاون من قبل المسلحين، وأثناء الرد على إطلاق النار، قام طاقم الدبابة "بإطلاق النار خارج المنطقة المحددة وأصاب مبنى" يتواجد فيه جنود إسرائيليون. 

ونقل البيان عن تحقيق أولي في الحادث أن جنديين قتلا وأصيب اثنان آخران "نتيجة نيران الجيش الإسرائيلي".

وقد تعرف الجيش الإسرائيلي على الجنديين اللذين قُتلا بأنهما جنديا احتياطيين هما عيدو أفيف، (28 عامًا)، وكالكيدان مهاري، (37 عامًا).

وذكرت صحيفة "هآرتس"، نقلًا عن الجيش الإسرائيلي: أن طاقم الدبابة أخطأ في تحديد الجنديين على أنهما أعداء وأطلق النار عليهما.

وأرسل رئيس وزراء الإحتلال، بنيامين نتنياهو، تعازيه إلى عائلات جنود الاحتياط، وقال في مقطع فيديو نُشر على موقع "إكس": إن إسرائيل "تدفع ثمنًا باهظًا في الحرب"، حسبما نقلت صحيفة واشنطن بوست.

وحادثة يوم الأحد ليست المرة الأولى التي تطلق فيها قوات الاحتلال الإسرائيلية النار وتقتل زملاءها الجنود منذ بداية الحرب في غزة. 

ووفقًا لبيانات الجيش الإسرائيلي، قُتل 54 جنديًا بنيران صديقة خلال العمليات داخل القطاع.

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جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابطين في معارك بقطاع غزة

قتلى جيش الاحتلال منذ بدء الحرب

ومنذ بدء الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، إثر الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة، قتل نحو 608 جنود إسرائيليين، بينهم أكثر من 260 في العملية البرية وحدها.

أما على الجانب الفلسطيني، فقد استشهد أكثر 34.5 ألف فلسطيني، أغلبهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 77.5 ألف مصاب، أغلبهم من الأطفال والنساء، بينما نزح أكثر من 80% من سكان القطاع نحو الجنوب إلى مدينة رفح الحدودية.

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