مرتبطة بالكوكايين.. تفاصيل جديدة بشأن سبب وفاة مارادونا أسطورة كرة القدم

عاد سبب وفاة دييغو مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ، لتصدر اهتمامات المتابعين حول العالم، فهذا الأسطورة الكروية قاد بلاده للفوز بكأس العالم 1986، ورغم وفاته إثر نوبة قلبية في عام 2020 أثناء تعافيه من جراحة في الدماغ إلا أن الجدل بشأن وفاته عاد مجددا.

كواليس مخيفة.. سبب وفاة مارادونا

وأذهلت وفاة دييغو ماردونا عن عمر يناهز الستين جيلًا من مشجعي كرة القدم، ودخلت الأرجنتين كلها في حالة حداد لمدة ثلاثة أيام، حيث كان جثمانه مسجى في كاسا روسادا، القصر الرئاسي في بوينس آيرس.

ولكن في غضون أيام، أصبحت البلاد مشغولة بالأسئلة حول ساعات مارادونا الأخيرة المحيرة وسبب وفاة ماردونا، وتصاعدت موجة من الشكوك عندما داهمت الشرطة منازل ومكاتب أطبائه، وطالبت عائلتة القضاء بالتدخل.

في نهاية المطاف وحول سبب وفاة ماردونا اتهم الادعاء في أبريل من العام الماضي، الأطباء الثمانية بالقتل، وهي تهمة خطيرة تترك الباب مفتوحا أمام إمكانية التعمد، مما يؤدي إلى أحكام محتملة بالسجن تتراوح بين 8 إلى 25 عاما.

أسرار محاكمة المتهمين في وفاة ماردونا

والمتهمون الثمانية هم: جراح الأعصاب ليوبولدو لوكي، والطبيبة النفسية أوجستينا كوساتشوف، والطبيب النفسي كارلوس دياز، ونانسي فورليني (الطبيبة التي نسقت رعاية مارادونا المنزلية)، وماريانو بيروني (منسق الممرضات)، والممرض ريكاردو عمر ألميرون، والممرضة داهيانا. جيزيلا مدريد والطبيب السريري بيدرو دي سباجنا

ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 4 يونيو المقبل.

والآن، قبل شهر من بدء المحاكمة، زعم تقرير طبي جديد أعده الفاحص الطبي (الطبيب الشرعي) بابلو فيراري - صدر أمس الإثنين - أن ضربات قلب مارادونا السريعة وغير المنتظمة كانت "إما طبيعية أو ناجمة عن عامل خارجي، ربما بسبب مخدرات مثل الكوكايين الذي كان مارادونا معروفا عنه في الماضي".

المخدرات تخلق غموض حول سبب وفاة مارادونا

وكان مارادونا يعاني من إدمان الكحول والمخدرات لسنوات عديدة، وخضع لعملية جراحية في الدماغ في نوفمبر 2020.

وأوضح فيراري أنه لم يتمكن من إعداد تقرير السموم بناء على عينة بول مارادونا "غير الكافية"، حيث تناقضت هذه النتائج مع نتائج لجنة طبية مكونة من 20 عضوًا تم تعيينها للتحقيق في وفاة مارادونا، حسب صحيفة ديلي ميل.

فيما شكك تقرير فيراري في خطورة ذلك، معتبرًا أن عدم انتظام ضربات القلب لا يمكن أن يسبب الألم لأكثر من "بضع دقائق أو بضع ساعات على الأكثر".

وخلص تحقيق أجري عام 2021 في وفاة مارادونا إلى أن فريقه الطبي تصرف "بطريقة غير لائقة ومعيبة ومتهورة".

ووجد التحقيق أن مارادونا كان سيحصل على "فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة" لو أنه تلقى "رعاية طبية كافية".

وأكد التحقيق أن الفائز بكأس العالم 1986 بقي في "العذاب" لمدة 12 ساعة على الأقل قبل وفاته وأن الرعاية التي تلقاها كانت "غير كافية وغير كاملة وغير حكيمة".

وقالت ابنتا مارادونا جيانينا ودالما العام الماضي إنهما تعتقدان أن وفاة والدهما كانت متعمدة.

وتم إدراج سبب وفاة مارادونا رسميًا على أنه "وذمة رئوية حادة ثانوية بسبب قصور القلب المزمن المتفاقم".

تحول جذري في سبب وفاة مارادونا

من جانبه، قال فاديم ميشانشوك، محامي الدفاع الذي يمثل الطبيبة النفسية لمارادونا، أوجستينا كوساتشوف، لوسائل إعلام محلية: “هذا يمثل تحولا جذريا في القضية، وينقل سبب وفاة ماردونا، من كونها نوبة قلبية تستمر عدة أيام إلى حالة تستمر لدقائق”.

وانتقد مكتب المدعي العام تقرير الخبير، قائلًا: إنه جمعه على عجل خلال 72 ساعة، واتهم فيراري بإهمال أربع سنوات من الأدلة لصالح "شريحة بسيطة من الأدلة التي قدمها الدفاع".

وقال ممثلو الادعاء: "لم يحدث أي تطور في القضية"، وأجرى خبير الطب الشرعي الدراسة بناء على طلب أحد المتهمين الرئيسيين، جراح أعصاب مارادونا، ليوبولدو لوكي، في محاولة للطعن في الفحص الطبي لعام 2021، الذي حمل لوكي وأطباء آخرين مسؤولية ما وصفه بـ"الموت الذي يمكن تجنبه لنجم كرة القدم".