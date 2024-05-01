الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مرتبطة بالكوكايين.. تفاصيل جديدة بشأن سبب وفاة مارادونا أسطورة كرة القدم

أسطورة كرة القدم
أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا

عاد سبب وفاة دييغو مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ، لتصدر اهتمامات المتابعين حول العالم، فهذا الأسطورة الكروية قاد بلاده للفوز بكأس العالم 1986، ورغم وفاته إثر نوبة قلبية في عام 2020 أثناء تعافيه من جراحة في الدماغ إلا أن الجدل بشأن وفاته عاد مجددا.

كواليس مخيفة.. سبب وفاة مارادونا

وأذهلت وفاة دييغو ماردونا عن عمر يناهز الستين جيلًا من مشجعي كرة القدم، ودخلت الأرجنتين كلها في حالة حداد لمدة ثلاثة أيام، حيث كان جثمانه مسجى في كاسا روسادا، القصر الرئاسي في بوينس آيرس.

ولكن في غضون أيام، أصبحت البلاد مشغولة بالأسئلة حول ساعات مارادونا الأخيرة المحيرة وسبب وفاة ماردونا، وتصاعدت موجة من الشكوك عندما داهمت الشرطة منازل ومكاتب أطبائه، وطالبت عائلتة القضاء بالتدخل.

في نهاية المطاف وحول سبب وفاة ماردونا  اتهم الادعاء في أبريل من العام الماضي، الأطباء الثمانية بالقتل، وهي تهمة خطيرة تترك الباب مفتوحا أمام إمكانية التعمد، مما يؤدي إلى أحكام محتملة بالسجن تتراوح بين 8 إلى 25 عاما.

ولكم في الأرجنتين عبرة!

في غياب ميسي.. الأرجنتين تمطر شباك كوستاريكا بثلاثية وديًا

رسميًا.. استبعاد ميسى من قائمة الأرجنتين بسبب الإصابة

رئيس الأرجنتين يتراجع عن قراره بزيادة راتبه ورواتب كبار المسئولين

أسرار محاكمة المتهمين في وفاة ماردونا

والمتهمون الثمانية هم: جراح الأعصاب ليوبولدو لوكي، والطبيبة النفسية أوجستينا كوساتشوف، والطبيب النفسي كارلوس دياز، ونانسي فورليني (الطبيبة التي نسقت رعاية مارادونا المنزلية)، وماريانو بيروني (منسق الممرضات)، والممرض ريكاردو عمر ألميرون، والممرضة داهيانا. جيزيلا مدريد والطبيب السريري بيدرو دي سباجنا

ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 4 يونيو المقبل.

والآن، قبل شهر من بدء المحاكمة، زعم تقرير طبي جديد أعده الفاحص الطبي (الطبيب الشرعي) بابلو فيراري - صدر أمس الإثنين -  أن ضربات قلب مارادونا السريعة وغير المنتظمة كانت "إما طبيعية أو ناجمة عن عامل خارجي، ربما بسبب مخدرات مثل الكوكايين الذي كان مارادونا معروفا عنه في الماضي".

المخدرات تخلق غموض حول سبب وفاة مارادونا

وكان مارادونا يعاني من إدمان الكحول والمخدرات لسنوات عديدة، وخضع لعملية جراحية في الدماغ في نوفمبر 2020.

وأوضح فيراري أنه لم يتمكن من إعداد تقرير السموم بناء على عينة بول مارادونا "غير الكافية"، حيث تناقضت هذه النتائج مع نتائج لجنة طبية مكونة من 20 عضوًا تم تعيينها للتحقيق في وفاة مارادونا، حسب صحيفة ديلي ميل.

فيما شكك تقرير فيراري في خطورة ذلك، معتبرًا أن عدم انتظام ضربات القلب لا يمكن أن يسبب الألم لأكثر من "بضع دقائق أو بضع ساعات على الأكثر".

وخلص تحقيق أجري عام 2021 في وفاة مارادونا إلى أن فريقه الطبي تصرف "بطريقة غير لائقة ومعيبة ومتهورة".

ووجد التحقيق أن مارادونا كان سيحصل على "فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة" لو أنه تلقى "رعاية طبية كافية".

وأكد التحقيق أن الفائز بكأس العالم 1986 بقي في "العذاب" لمدة 12 ساعة على الأقل قبل وفاته وأن الرعاية التي تلقاها كانت "غير كافية وغير كاملة وغير حكيمة".

وقالت ابنتا مارادونا جيانينا ودالما العام الماضي إنهما تعتقدان أن وفاة والدهما كانت متعمدة.

وتم إدراج سبب وفاة مارادونا رسميًا على أنه "وذمة رئوية حادة ثانوية بسبب قصور القلب المزمن المتفاقم".

تحول جذري في سبب وفاة مارادونا

من جانبه، قال فاديم ميشانشوك، محامي الدفاع الذي يمثل الطبيبة النفسية لمارادونا، أوجستينا كوساتشوف، لوسائل إعلام محلية: “هذا يمثل تحولا جذريا في القضية، وينقل سبب وفاة ماردونا، من كونها نوبة قلبية تستمر عدة أيام إلى حالة تستمر لدقائق”.

وانتقد مكتب المدعي العام تقرير الخبير، قائلًا: إنه جمعه على عجل خلال 72 ساعة، واتهم فيراري بإهمال أربع سنوات من الأدلة لصالح "شريحة بسيطة من الأدلة التي قدمها الدفاع".

وقال ممثلو الادعاء: "لم يحدث أي تطور في القضية"، وأجرى خبير الطب الشرعي الدراسة بناء على طلب أحد المتهمين الرئيسيين، جراح أعصاب مارادونا، ليوبولدو لوكي، في محاولة للطعن في الفحص الطبي لعام 2021، الذي حمل لوكي وأطباء آخرين مسؤولية ما وصفه بـ"الموت الذي يمكن تجنبه لنجم كرة القدم".

دييغو مارادونا سبب وفاة دييغو مارادونا وفاة دييغو مارادونا مارادونا سبب وفاة مارادونا وفاة مارادونا

مواد متعلقة

منظمة الشفافية الدولية تطالب بتحقيق في مزاعم عن عنف الشرطة ضد المتظاهرين في جورجيا

أثناء لقائه الرئيس الإسرائيلى.. بلينكن يحث حماس على قبول مقترح هدنة غزة

في اليوم 208 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته على رفح المكتظة بـ1.5 مليون فلسطيني

بولندا تنشر قواتها على حدود روسيا تمهيدًا لمناورات الناتو "المدافع الصامد 2024"

هل هناك انفراجة فى محادثات وقف إطلاق النار بغزة؟

خبير اقتصادى: التشكيك الغربى فى الاقتصاد سببه إيقاف مصر مخططات وأطماع إسرائيل

الضفة الغربية المحتلة: مستعمرون يقتحمون تل ماعين الأثرى فى الخليل

محمود عباس: نحذر من اجتياح رفح ولن نقبل بتهجير الفلسطينيين

الأكثر قراءة

بالكرابيج والمطاوى.. بلطجية من نزلة السمان يقتحمون مدرسة فى الهرم.. القصة كاملة

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

أول تعليق من "التعليم" على خناقة مدرسة بالهرم: الأمن سيطر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى و الدولار

توافقات الحب والأبراج فى اليوم الأول من مايو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فخ صاحبة المقامات!

عبدالرحمن باشا

إعادة الإعمار بعد حروب المنطقة.. لماذا يجب أن تكون مصر جاهزة؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

صور

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

محطة تل أبيب

المزيد

أثناء لقائه الرئيس الإسرائيلى.. بلينكن يحث حماس على قبول مقترح هدنة غزة

في اليوم 208 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته على رفح المكتظة بـ1.5 مليون فلسطيني

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس