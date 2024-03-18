رسميًا.. استبعاد ميسى من قائمة الأرجنتين بسبب الإصابة

أعلن المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، رسميًا، اليوم الاثنين، عن استبعاد ليونيل ميسي قائد الفريق من معسكر الفريق في التوقف الدولي بسبب الإصابة.

وأكد المنتخب في بيان رسمي، أن ميسي يعاني إصابة طفيفة على مستوى أوتار الركبة وسيغيب عن مواجهتي السلفادور وكوستاريكا.

وتعرض ميسي لإصابة مع فريقه إنتر ميامي ضد ناشفيل في اللقاء قبل الماضي بالدوري الأمريكي الذي سجل فيه هدفًا.

وسيخوض ميسي، مع منتخب راقصي التانجو منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024 التي تستضيفها الولايات المتحدة، خلال الفترة بين 20 يونيو و14 يوليو.

وفي حال وصول الأرجنتين النهائي، فسيكون ميسي مطالبا بعدها بالانضمام مجددا لإنتر ميامي، الذي سيشارك في منافسات كأس الرابطة، التي ستنطلق يوم 26 يوليو، أي بعد يومين من انطلاق منافسات كرة القدم بدورة باريس.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن منافسات كرة القدم بدورة باريس أقصر بكثير، حيث سينتهي في 10 أغسطس، في حين أن كأس الدوري ستستمر حتى 25 أغسطس، إلا أنه من الناحية النظرية، يمكن لميسي اللعب في الألعاب الأوليمبية قبل العودة إلى الأدوار الإقصائية في كأس الدوري.

وأضافت الصحيفة أن هذا الخيار يبدو غير مرجح، مشيرة إلى رغبات شركة Apple، التي تبث بطولة كأس الدوري على الباقات الخاصة بها، في بقاء النجم الأرجنتيني، زاعمة بأن الشركة لديها اتفاقية لتقاسم الأرباح مع ميسي فيما يتعلق بالإيرادات من المشتركين الجدد في الخدمة.

وأوضحت "ميرور" أن غياب ميسي عن مباريات إنتر ميامي هذا الصيف سيؤثر على نمو الإيرادات المحتملة خلال كأس الدوري.

وكان منتخب الأرجنتين قد تأهل إلى أوليمبياد باريس 2024، بعد الفوز على البرازيل، بهدف دون رد، في نهائي بطولة كوبا أمريكا تحت 23 عامًا.