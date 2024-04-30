الثلاثاء 30 أبريل 2024
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سياسي

اقتراح برلماني بالسماح للزوجة المعاقة بالجمع بين معاشين

راندا مصطفى
راندا مصطفى

تقدمت راندا مصطفى، وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أمينة المرأة المركزية بحزب حماة الوطن، باقتراح للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ بشأن مساواة المرأة من ذوي الهمم بالزوج من ذوي الهمم في أحقية الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لها عن نفسها أو الزوج أو الوالدين أو الأخوة أو الأخوات بدون حد أقصى ويكون لها الحق في الجمع بين ما تحصل عليه من معاش أيا كان وما تتقاضاه من أجر العمل أسوة بالزوج من ذوي الهمم.

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وقالت وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، في اقتراحها إنه يحق للمرأة من ذوي الهمم الجمع بين معاشين وفقا لتوصيات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية قادرون باختلاف وأيضا تنفيذًا لنص المادة 25 في قانون 10 لسنة 2018.

وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح، إنه منذ تولي الرئيس السيسي الحكم وهو يحرص على متابعة ملف ذوي الهمم بنفسه ويوجه الحكومة والجهات التنفيذية بتقديم كل الدعم لهم وخلال السنوات الماضية تضاعف ماتم تقديمه لذوي الهمم بشكل تجاوز ماحصلوا عليه على مدى عقود وتوج ذلك بصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، والذي أعطى لهم الكثير من الحقوق وأتاح لهم التمكين والمشاركة والاندماج في المجتمع.

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أضافت المذكرة الايضاحية للمقترح، أن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نظم الضوابط المنظمة لجمع ذوي الاحتياجات الخاصة بين أكثر من معاش وفي هذا الصدد نصت المادة 25 من القانون على أنه إذا توافرت في المستحق من ذوي الإعاقة شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقا لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيتم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له بدون حدود وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب التالي:-

المعاش المستحق عن نفسه

المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة

المعاش المستحق عن الوالدين

المعاش المستحق عن الأولاد

المعاش المستحق عن الأخوة والأخوات

لكن القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية لم يشمل المرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة المتزوجة ضمن الفئات التي يجوزلها الجمع بين معاشين أو راتبها والمعاش أسوة بالرجل.

ووفقًا للمادة 11 من الدستور المصري التي كفلت  حق المساواة لذلك يجب مساواة الزوجة من ذوي الهمم بالزوج من ذوي الهمم في أحقية الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لها عن نفسها أو الزوج أو الوالدين أو الأخوة أو الأخوات بدون حد أقصى ويكون لها الحق في الجمع بين ما تحصل عليه من معاش أيا كان وبين ما تتقاضاه من أجر العمل أسوة بالزوج من ذوي الهمم.

الزوجة من ذوي الهمم الحصول على معاشين قانون حقوق ذوي الإعاقة الدستور النائبة راندا مصطفى وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ حزب حماة الوطن

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