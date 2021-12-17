مشروع قانون بمجلس النواب لزيادة نسبة ذوي الهمم في الوظائف لـ7%

تقدم النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتعديل بعض أحكام القانون 10 لسنة 2018 بشأن حقوق ذوى الإعاقة، وذلك لزيادة النسبة المخصصة لهم بالوظائف لـ7% بدلًا من 5%.

وتنص التعديلات المقدمة على مشروع القانون 10 لسنة 2018 بشأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، لتعديل مسمى القانون ليصبح أصحاب الهمم، وثانيًا تعديل المادة 22 من القانون، والتي تنص على تشغيل 5% من ذوى الإعاقة في أي منشأة حكومية أو خاصة يعمل بها 20 عاملا لتصبح نسبة 7%.

وكان أدلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب بعدد من التصريحات المهمة خلال الجلسات العامة 12 – 14 ديسمبر 2021، حيث وجه تحية إعزاز وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي استطاع بقيادته الحكيمة حفظ الأمن والاستقرار والانتقال بالدولة المصرية إلى الجمهورية الجديدة.

وأكد رئيس مجلس النواب أن الدبلوماسية البرلمانية المصرية حققت حضوراً بارزاً أثناء المشاركة في أعمال الجمعية الـ143 للاتحاد البرلماني الدولي والقمة الـ7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

وأضاف أن الوفود البرلمانية المشاركة من جميع أنحاء العالم لمست قوة وحضور الوفد البرلماني المصري الذي عكس فهماً واعياً لمختلف القضايا التي طُرحت خلال المشاركة في المحفلين الدوليين.

وشدد رئيس المجلس على أن مجلس النواب يدافع عن هموم المواطن المصري في الداخل والخارج، وقدم العديد من التشريعات المهمة خلال الفترة السابقة، بما يعكس جلياً ما يتمتع به المجلس من قامات قانونية على قدر المسئولية.

وأكد أن الوظيفة التشريعية تقتضي تحري الدقة البالغة والتركيز في مشروعات القوانين بشكل يحقق سرعة الإنجاز ويضمن اعتبارات المصلحة العامة.