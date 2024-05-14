شهادات مزورة.. "الأموال العامة" تداهم كيان تعليمي وهمي بالإسكندرية

ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص بالإسكندرية لإدارته كيان تعليمي وهمي بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.

وكانت قد وردت معلومات، أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إدارة أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنوفية، كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية في عدة مجالات وشهادات دراسية مزورة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل ببعض المؤسسات الكبرى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته عدد من الكتب مجهولة المصدر تحوي بعض المواد التي يتم تدريسها بالأكاديمية، عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفين منسوب صدورهم للأكاديمية، مطبوعات دعائية خاصة بالأكاديمية، أكلاشيه، مجموعة من إستمارات التعارف خالية البيانات المنظمة للعمل بالأكاديمية، جهاز حاسب آلي بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، جميعهم خاصين بالكيان التعليمي الوهمي المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.