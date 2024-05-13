ضبط كيان تعليمى غير مرخص يمنح شهادات مزورة فى الجيزة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة كيان تعليمى غير مرخص، كائن بمحافظة الجيزة لمنح شهادات فى عدة مجالات مدعيًا كونها معتمدة من إحدى الجامعات، والترويج لنشاطه الإجرامى على مواقع التواصل الإجتماعى مقابل مبالغ مالية.

أبرز المضبوطات التي تم العثور عليها مع المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط مالك ومدير الكيان، مقيم بمحافظة الجيزة وعثر بحوزته على "العديد من الشهادات المزورة المنسوبة صدورها لإحدى الجامعات- دفاتر إيصالات تحصيل نقدية- ختم أكلاشيه باسم الكيان- جهاز حاسب آلى و2 فلاش ميمورى وهاتف محمول"، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.