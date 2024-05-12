تفاصيل إعلان الداخلية قبول دفعة جديدة بمعاهد معاوني الأمن 2024 (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على يوتيوب تفاصيل المؤتمر الصحفي للإعلان عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو ما يعادلها، للتقدم إلى معاهد معاوني الأمن الدفعة العاشرة ذكور.

وأعلن اللواء تامر مخيمر، مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب جميع التفاصيل والشروط في مؤتمر صحفي أقيم في قطاع التدريب، اليوم الأحد.

وكشف مساعد الوزير لقطاع التدريب عن الشروط المطلوبة لمعاهد معاوني الأمن وتضمنت الآتي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبوين مصريين يتمتعان بهذه الجنسية عن طريق غير التجنس.

-لا تقل السن عن ١٩ عامًا ولا تزيد على ٢٥ سنة في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.

- أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو لأمانة أو تفقده الثقة بالاعتبار ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

-ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بقرار أو بحكم تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

-ألا يكون قد سبق فصله من أحد معاوني الأمن أو من أي كلية أو معهد آخر لأي سبب من الأسباب.

-أن يستوفي الشروط الصحية والبدنية التي يحددها المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة.

-أن يجتاز اختبارات السنة واللياقة البدنية وفقًا للقرار الوزاري الخاص باللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن.

-ألا يقل الطول عن ١٧٠ سم.

-ألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة أو ملحقًا للخدمة بالشرطة أو بأي من جهات الدولة الأخرى.

ثانيًا المزايا:

تتحمل الدولة نفقات التعليم والتدريب والإعاشة للطلبة أثناء الدراسة.

يحصل الطالب على مكافأة شهرية خلال فترة الدراسة بالمعهد.

بالاستفادة من الخدمات الصحية وفقًا لقواعد التأمين الصحي للطلبة خلال فترة الدراسة.

الاستفادة من النظام العلاجي وفقًا للقواعد المقررة بهيئة الشرطة عقب التخرج.

وأتاحت وزارة الداخلية التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

المعاهد التي سيتم الاختبار بها:

- معهد معاوني الأمن بطرة، منطقة كرة، القاهرة، ذكور، ويتم فيها استقبال المتقدمين من محافظات القاهرة، الشرقية، القليوبية، الدقهلية، دمياط، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد.

- معهد معاوني الأمن بالبحيرة، مدخل وادي النطرون، ذكور، ويتم فيه استقبال المتقدمين من محافظات البحيرة، المنوفية، كفرالشيخ، الإسكندرية، مطروح، الغربية، خارج الجمهورية.

- معهد معاوني الأمن بمدينة ٦ أكتوبر، طريق الواحات، ذكور، ويتم فيه استقبال المتقدمين من محافظات الحيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا.

- معهد تأهيل الأفراد بسوهاج، مدينة سوهاج حي الكوثر، ذكور، ويتم فيه استقبال المتقدمين من محافظات، أسيوط سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر.

وكشف مساعد الوزير لقطاع التدريب عن موعد فتح باب التقديم الإلكتروني لمعاهد معاوني الأمن اعتبارًا من السبت الموافق ٥/١٨/ ٢٠٢٤ وحتى الخميس الموافق ٦/٢٧/ ٢٠٢٤.

وناشدت وزارة الداخلية جميع المتقدمين للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن عدم التعامل إلا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية أو من خلال التردد على المعاهد المعلمة فقط.