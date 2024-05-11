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محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تُعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن غدًا

معاهد معاونى الأمن
معاهد معاونى الأمن

تعلن وزارة الداخلية، غدًا الأحد، قبول دفعة جديدة للراغبين في التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.

وتعد الدفعة الجديدة هي الدفعة العاشرة منذ إنشاء معهد معاوني الأمن، ويشترط للقبول؛ اجتياز الاختبارات المقررة، وأن تنطبق الشروط العامة على المتقدم.

شروط الالتحاق بمعهد معاوني الأمن

وستعقد وزارة الداخلية، غدًا، مؤتمرًا صحفيًا في قطاع التدريب، لإعلان تفاصيل قبول دفعة جديدة بمعهد معاوني الأمن.

وتتضمن شروط الالتحاق بمعهد معاوني الأمن أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس، وألا تقل السن عن 19 عاما، ولا تزيد على 25 عاما في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، وأن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

معهد معاوني الأمن الشروط العامة الاختبارات شروط الالتحاق مصري

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