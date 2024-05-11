السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تحرير 449 مخالفة لقائدى دراجات نارية لعدم ارتداء "الخوذة" خلال 24 ساعة

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، من ضبط 449 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة والفرعية.

إعادة الانضباط للشارع

وشددت وزارة الداخلية على قائدي الدراجات النارية بضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأشارت الداخلية إلى أن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة للانتشار الأمني على مستوى الجمهورية لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة. 

الأجهزة الأمنية ضبط 449 مخالفة الطرق السريعة حملات موسعة الانضباط ارتداء الخوذة

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