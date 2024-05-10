ضبط 400 قضية مخدرات و230 سلاحًا ناريًا خلال 24 ساعة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، من خلال حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، خلال 24 ساعة، في ضبط 400 قضية مخدرات، 230 قطعة سلاح نارى، وتنفيذ 85 ألف حكم قضائي متنوع.

في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة؛ أسفرت جهودها. خلال 24 ساعة. عن ضبط "210 كيلوجرامات من مخدر الحشيش، 30 كيلو بانجو،20 كيلو هيروين، 10 كيلو هيدرو، 5 كيلو أيس"، تحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابات المختصة التحقيقات.