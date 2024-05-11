ضبط عنصر إجرامي بحوزته 18 كيلو "مخدرات" في القاهرة

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، نشاط أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

باتخاذ الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته كمية لمخدر الإستروكس وزنت 12 كيلو جرام، وكمية لمخدر الفودو وزنت 6 كيلو جرام، وكمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام، و2 زجاجة كيتامين مخدرة، وعدد 5 أمبولات مخدر، وكمية من المواد الخام والأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع، وسلاح أبيض وإعترف بقيامه بتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1،2 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.