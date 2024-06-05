الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ترعة وترامادول.. تفاصيل 60 دقيقة «بلا هدف» بين مرسى والبابا تواضروس

البابا تواضروس ومرسي
البابا تواضروس ومرسي

كشف البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، سبب مبادرته بالاتصال بشيخ الأزهر للقاء الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقال البابا، خلال حواره مع الإعلامي د.محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "من كثرة أسئلة الناس عن ماذا سيحدث يوم 30 يونيو قولت اتصل بفضيلة الإمام وهو شخص عزيز علينا ونذهب سويًا للاطمئنان على البلد".

وأضاف: "أجرينا الاتصالات وتم تحديد يوم 18 يونيو الساعة 4 والمقابلة لمدة ساعة، ذهبنا وجلسنا مع د.مرسي، لكن طوال هذه الساعة كاملة د.مرسي هو مَن كان يتكلم".

وتابع "تحدث في العديد من الأمور، لكن اتذكر أمرين قال: عملنا ترعة في سيناء وهى ترعة السلام وده مشروع مش نافع ومش هيفيد الأرض، الحاجة الثانية قال ضبطنا شخص معه 600 ألف قرص ترامادول، وكان الحوار كله في هذا الإطار الذي ليس له معنى، وقال محدش عاوز يشغل وكل ما نطلب شخص يمسك مسئولية معينة يرفض، وكان يريد تصدير فكرة المظلومية".

واستكمل: "الساعة هتخلص من غير ما نوصل لإجابة على السؤال اللي إحنا جئنا بسببه".

البابا تواضروس الثاني الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز الإخوان

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