السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

استعدادات أمنية لتأمين مباراة الأهلى وبلدية المحلة.. الليلة

جماهير النادي الأهلي
جماهير النادي الأهلي - آرشيفية

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي وبلدية المحلة في السابعة مساء اليوم السبت، على استاد غزل المحلة ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وشكَّلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية فرقًا أمنية لتأمين دخول الجماهير ووصولهم للمدرجات ومنع دخول أي ممنوعات، مع تأمين ممرات اللاعبين.

وتؤمن المجموعة الإفريقية طاقم التحكيم بقيادة حكم الساحة محمود ناصف، وحكم الڤار طارق مجدي، والحكام المعاونين لهما.

ويحتل الأهلي المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، بعدما لعب 14 مباراة حقق 9 انتصارات، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 33 هدفًا، وتلقت شباكه 15 هدفًا، ولا تزال لديه 5 لقاءات مؤجلة.

في المقابل، يحتل بلدية المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعدما لعب 20 مباراة، حقق 5 انتصارات وتعادل في 4 مواجهات، وخسر 11 لقاءً، وسجل لاعبوه 22 هدفًا وتلقت شباكه 42 هدفًا.

رجال الامن مباراة الاهلى و بلدية المحلة اليوم السبت الأطقم الأمنية دخول الجماهير ممرات اللاعبين

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