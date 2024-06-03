متوفر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم فقط 2024

نقدم لكم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم فقط 2024، حيث يبحث الكثير من طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الثاني لعام 2023-2024، وذلك مع إنتهاء ماراثون الامتحانات، خلال الأيام الماضية.

وفي السطور التالية، نعرض لكم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم فقط 2024، وموعد الإعلان عن النتائج وتوزيع درجات تالتة إعدادي.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024

وفي هذا السياق، من المقرر أن تحدد مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية، خلال الأيام المقبلة، وذلك عقب الإنتهاء من عمليات التصحيح ومراجعة الأوراق الامتحانية ورصد درجات الطلاب.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم فقط 2024

وفي سياق متصل، يمكن للطلاب والطالبات الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم فقط 2024، وذلك عبر الرابط اضغط هنا.

كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024

وفي هذا الصدد، يستطيع طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة المنوفية، الحصول علي نتائج الدور الأول للفصل الدراسي الثاني 2023-2024، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

خطوة أولي: تسجيل الدخول عبر بوابة محافظة المنوفية من هنــــا.

خطوة ثانية: علي الطالب/ة كتابة الرقم القومي.

خطوة ثالثة: علي الطالب/ة تحديد العام الدراسي.

خطوة رابعة: علي الطالب/ة تحديد الصف.

خطوة خامسة: علي الطالب/ة تحديد الفصل الدراسي (آخر العام).

خطوة سادسة: علي الطالب/ة النقر على أيقونة «عرض النتيجة».

خطوة سابعة: تظهر أمام الطالب/ة النتيجة فور إعلان ظهورها رسميًا.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني

وفي هذا الإطار، يأتي توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني، كما يلي:

جاء توزيع درجات مادة اللغة العربية: نحو 80 درجة.

كما جاء توزيع درجات مادة اللغة الإنجليزية: نحو 60 درجة.

و يأتي توزيع درجات مادة الدراسات الإجتماعية: نحو 40 درجة.

و جاي توزيع درجات مادة الرياضيات: نحو 60 درجة.

توزيع درجات مادة العلوم: نحو 40 درجة.

المجموع الكلي: 280 درجة.