سقوط 4 تجار مخدرات بـ18 كيلو "حشيش" في دمياط

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في القبض على 4 عناصر إجرامية تخصص نشاطهم في الإتجار بالمواد المخدرة بمحافظة دمياط.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط قيام 4 عناصر إجرامية لثلاثة منهم معلومات جنائية بالإتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة دمياط مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

باتخاذ الإجراءات أمكن ضبطهم بدائرة المركز، وبحوزتهم 2 بندقية خرطوش، و2 فرد محلى وعدد من الطلقات، و18 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و45 كيلو جرام من مخدر البانجو، وكمية من مخدر الهيروين.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1.4مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.