سقوط تاجر أسلحة نارية بحوزته 17 بندقية خرطوش في قنا

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في القبض على عاطل تخصص نشاطه في الاتجار بالأسلحة النارية دون ترخيص بمحافظة قنا.

أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن قنا قيام عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بالإتجار فى الأسلحة النارية دون ترخيص.

تم ضبطه حال وجوده بمسكنه وبحوزته بندقية آلية، و17 بندقية خرطوش، و3 خزن، وعدد من الطلقات، ومبلغ مالى متحصلات نشاطه الإجرامي، وسيارة ملاكي بدون لوحات معدنية، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.