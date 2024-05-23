الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 3 سنوات للمدير التنفيذي السابق لنادي بلدية المحلة

محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية

قضت محكمة جنايات المحلة الكبرى، بمعاقبة المتهم “هشام.ال”، المدير التنفيذي لنادى بلدية المحلة السابق بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 2 مليون و659 ألفا و815 جنيها، وإلزامه برد مثله، بتهمة الاستيلاء على المال العام، بعدما استولى على أموال «عضويات بالنادى»، وأموال فصل العضويات وأموال عضويات مؤقتة، وعزله من منصبه.

المشدد 3 سنوات للمدير التنفيذي لنادي بلدية المحلة

كانت نيابة المحلة قد أحالت مدير النادى السابق للمحاكمة الجنائية، في القضية المتهم فيها بالاستيلاء على أموال عضويات بالنادى، وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فى مخالفات سابقة للعضويات بالنادى بلغ ما أمكن حصره 11 مليون جنيه، تم سداد المبلغ عن هذه العضويات التى تم الحصول على مبالغ مالية من أصحابها، وقررت النيابة العامة تشكيل لجنة برقم 520 لسنة 2018 بشأن استكمال تقرير اللجنة الخاص بالعضوية بنادى بلدية المحلة، وحصر تلك المبالغ والغرامات المترتبه عليها.

وزارة الداخلية امن القاهرة النيابة العامة حكم محكمة التحريات بلدية المحلة

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