خطوات تسجيل الدخول بموقع وزارة الداخلية للتقديم في معاهد معاوني الأمن 2024

يزداد معدلات البحث من المواطنين للدخول على موقع وزارة الداخلية؛ للبحث عن خطوات التقديم في معهد معاوني الأمن 2024.

ونجد أن وزارة الداخلية أصدرت بيانًا يفيد خطوات التقديم للراغبين في الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن وذلك عقب الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من على محرك البحث الشهير جوجل ثم تسجيل الدخول.



تسجيل دخول موقع وزارة الداخلية للتقديم في معاهد معاوني الأمن

أتاح موقع وزارة الداخلية الرسمي على الانترنت خدمة الدخول عليه والتسجيل في معاهد معاوني الأمن 2024 وفي هذا التقرير نرصد الخطوات الكاملة للتسجيل على موقع الوزارة.. ولمعرفة الخطوات اتبع الآتي:

-الدخول على موقع وزارة الداخلية الرسمي

-الدخول على خدمات معهد معاوني الأمن من على الصفحة الرئيسية للموقع.



التقديم في معاهد معاوني الأمن 2024

وعقب الدخول على موقع وزارة الداخلية لتسجيل الدخول على خدمات معاوني معاهد الأمن يمكنك عقب ذلك التقديم في المعاهد لإجراء اختبارات القبول من خلال طريقيتن إما الذهاب لمقرات معاهد التدريب الشرطية، والتي أعلن عن أماكنها بالمحافظات المختلفة أو التقديم إلكترونيًا من خلال:

-الدخول على موقع وزارة الداخلية

- فتح الصفحة الرئيسية للموقع، ثم الخدمات الإلكترونية والتي يتيحها الموقع.

- الضغط على «خدمات معاوني الأمن».

-تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد في حالة إن لم يكن لديك حساب بالموقع.

- كتابة كافة المعلومات المطلوبة للتقديم على الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.





شروط التقديم في معاهد معاوني الأمن 2024



وأعلنت وزارة الداخلية من سابق عدد من الشروط التي يتبعها الراغبين في التقديم لمعاهد معاوني الأمن 2024 وهي:-

-أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومن أبوين مصرين.

-لا يقل سن المتقدم عن 19 عامًا، ولا يزيد عن 25 عامًا.

-لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف.

-لا يكون قد سبق فصل المتقدم من خدمة الحكومة.

-لا يقل طول المتقدم عن 170 سم للذكور، ولا يقل الطول عن 160 سم للإناث.

-أن يستوفي شروط اللياقة الصحية.

-لا يجب أن يكون متزوجا أو سبق له الزواج.

-أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية.