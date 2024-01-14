خطوات تسجيل دخول موقع وزارة الداخلية للتقديم في معهد معاوني الأمن 2024

تسجيل دخول موقع وزارة الداخلية معاون الأمن تزايدت البحث عنها عقب اقتراب فتح باب التقديم لمعهد معاوني الأمن 2024.

تسجيل دخول موقع وزارة الداخلية معاون الأمن

أصدرت وزارة الداخلية تنبيه العام الماضي للراغبين في الالتحاق بالمعهد، بعدم التعامل إلا من خلال موقعها الرسمي على النت، أو عبر زيارة الطلاب لمعاهد معاوني الأمن.

تستعرض جريدة الدستور في السطور التالية تسجيل دخول موقع وزارة الداخلية معاون الأمن 2024 على موقع وزارة الداخلية والخطوات الكاملة للتسجيل.

لينك تقديم معهد معاوني الأمن 2024

لمن يرغب تسجيل دخول موقع وزارة الداخلية معاون الأمن يجب معرفة الخطوات الكاملة والدخول على موقع وزارة الداخلية الرسمي على النت، ثم الدخول على «خدمات معهد معاوني الأمن» من على الصفحة الرئيسية للموقع، ويمكن التقديم عبر الرابط التالي.

خطوات تقديم معهد معاوني الأمن 2023

ويمكن للراغبين اتباع خطوات تسجيل دخول موقع وزارة الداخلية معاون الأمن على موقع وزارة الداخلية، وهي كالتالي:

-أولا: يجب الذهاب إلى مقرات معاهد التدريب الشرطية، والتي أعلن عن أماكنها بالمحافظات المختلفة.

-ثانيا: يجب الدخول على موقع وزارة الداخلية

-ثالثا: يجب فتح الصفحة الرئيسية للموقع، ثم الخدمات الإلكترونية والتي يتيحها الموقع.

-رابعا: يجب الضغط على «خدمات معاوني الأمن».

-خامسا: يجب تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد «في حالة إن لم يكن لديك حساب بالموقع».

-سادسا: يجب كتابة كافة المعلومات المطلوبة للتقديم على الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.

شروط تقديم معهد معاوني الأمن 2024

شروط تقديم معهد معاوني الأمن 2024، والتي من المقرر أن تأتي على النحو التالي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومن أبوين مصرين.

لا يقل سن المتقدم عن 19 عامًا، ولا يزيد عن 25 عامًا.

لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف.

لا يكون قد سبق فصل المتقدم من خدمة الحكومة.

لا يقل طول المتقدم عن 170 سم للذكور، ولا يقل الطول عن 160 سم للإناث.

أن يستوفي شروط اللياقة الصحية.

لا يجب أن يكون متزوجا أو سبق له الزواج.

أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية.