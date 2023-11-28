سحب كراسات ومواعيد.. رابط تقديم معهد معاوني الأمن 2023

رابط تقديم معهد معاوني الامن 2023 .. تتزايد معدلات البحث يوميًا عن شروط التقدم لمعاهد معاوني الأمن على محرك البحث العالمي رغبة في التقدم هذا العام.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية عن قبول دفعة جديدة من طلاب معهد معاوني الأمن الإجابة على أن يبدأ التقديم يوم 18 فبراير حتى 22 مارس ليكون أخر يوم لقبول طلبات المتقدمين.



شروط تقديم معهد معاوني الأمن 2023

كشفت وزارة الداخلية عن الإعلان عن جميع الشروط والأوراق المطلوبة كما حددت في بيانها الصادر عن أبرز الشروط وهي:-

-أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.

-عمره من 19 إلى 25 عامًا عند الالتحاق بالمعهد.

-حاصل على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

-لم يفصل سابقا من القطاع الحكومي، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام.

-لا يوجد عليه أحكام جنائية سابقة أو حالية.

-لا يقل طول المتقدم من الذكور عن 170 سم، بينما لا يقل طول المتقدم من الإناث عن 160 سم.

-لديه كافة شروط اللياقة الصحية والبدنية، واجتياز جميع الاختبارات المطلوبة.

-للذكور ليس مجند في القوات المسلحة.

-غير متزوج أو سبق له الزواج.

-حسن السمعة.

خطوات تقديم معهد معاوني الأمن 2023

ويمكن التقدم في معاهد معاوني الأمن عبر موقع وزارة الداخلية الكترونيًا من خلال:-

-تسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية.

-اضغط على خدمات معهد معاوني الأمن.

-الضغط على كلمة استمرار.

-اختيار وسيلة للدفع الإلكتروني للتسجيل.

- تسجيل البيانات الشخصية.

وتستقبل وزارة الداخلية طلبات التقديم لمعهد معاوني الأمن لعام 2023 من خلال الموقع الرسمي للوزارة ويستمر التقديم حتى الخميس 7 ديسمبر 2024، يشترط التقديم عبر الموقع الرسمي للوزارة أو زيارة أماكن المعاهد المعلن عنها فقط.