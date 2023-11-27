الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

متى ينتهي تقديم معهد معاوني الأمن 2023؟

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

يبحث الكثير من الطلبة والشباب على محركات الإنترنت عن متى ينتهي تقديم معهد معاوني الأمن 2023  من جانب الراغبين عن فرصة للعمل في وزارة الداخلية، عقب الإعلان عن شروط وتفاصيل التقدم إلى المعهد.

وزارة الداخلية كشفت وقت الإعلان عن جميع الشروط والأوراق المطلوبة كما حددت في بيانها الصادر وفقا للمؤتمر الصحفي عن متى ينتهي تقديم معهد معاوني الأمن 2023.

وعن متى ينتهي تقديم معهد معاوني الأمن 2023 فأنه يشغل بال الكثيرين من الطلبة والشباب للحاق بالتقدم إلى معهد معاوني الأمن، عقب استيفاءهم الشروط والمستندات اللازمة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية.

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وحددت وزارة الداخلية في بيانها الذي صدر بشأن الإعلان عن قبول دفعة جديدة من معهد معاوني الأمن الإجابة اللازمة عن سؤال متى ينتهي تقديم معهد معاوني الأمن 2023، والذي حددته بيوم 22 مارس المقبل ليكون أخر يوم لقبول طلبات المتقدمين.

يذكر أن وزارة الداخلية قد أعلنت في بيان سابق لها عن موعد تقديم معهد معاوني الأمن، حيث تقرر أن  يكون من 18 فبراير وينتهي في 22 مارس، على أن يكون التقديم في معاهد معاوني الشرطة يبدأ بعد سحب كراسات التقديم في معهد معاوني الأمن، من أماكن المعهد الخاصة بتدريب الشرطة، ويحق للراغبين التقدم إلكترونيا عبر موقع الوزارة من خلال الرابط التالي.

شروط التقدم لمعهد معاوني الأمن

وضعت وزارة الداخلية 10 شروط يجب توافرها في المتقدمين إلى معاهد معاوني الأمن:

  1. أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.
  2. عمره من 19 إلى 25 عامًا عند الالتحاق بالمعهد.
  3. حاصل على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.
  4. لم يفصل سابقا من القطاع الحكومي، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام.
  5. لا يوجد عليه أحكام جنائية سابقة أو حالية.
  6. لا يقل طول المتقدم من الذكور عن 170 سم، بينما لا يقل طول المتقدم من الإناث عن 160 سم.
  7. لديه كافة شروط اللياقة الصحية والبدنية، واجتياز جميع الاختبارات المطلوبة.
  8. للذكور ليس مجند في القوات المسلحة.
  9. غير متزوج أو سبق له الزواج.
  10. حسن السمعة.

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