آخر موعد للتقديم.. شروط الالتحاق بمعهد معاوني الأمن 2023 الدفعة التاسعة

يتزايد البحث عن رابط تقديم معهد معاوني الأمن 2023 بشكل كبير في الساعات الأخيرة على محركات البحث، حيث يرغب الطلاب والمهتمون في التقديم والالتحاق بالمعهد، وقد أعلنت وزارة الداخلية عن مواعيد التقديم والشروط المطلوبة، وبدء التقديم للالتحاق بالمعهد من مختلف المحافظات في الرابع من نوفمبر لعام 2023 على أن يستمر باب التقديم مفتوحًا حتى السابع من ديسمبر المقبل.

الالتحاق بمعهد معاوني الأمن 2023 الدفعة التاسعة

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أن التقديم متاحًا للطلاب بعد الشهادة الإعدادية، وستستغرق مدة الدراسة في المعهد 18 شهرًا يمكن التقديم عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني وفقًا للشروط المحددة، وفي السطور الآتية نستعرض كيفية التقديم وشروطه والأوراق المطلوبة وكذلك خطوات التقديم للالتحاق بمعهد معاوني الأمن 2023 الدفعة التاسعة.

اختبارات معهد معاوني الأمن 2023 الدفعة التاسعة

حسب ما أوضحت وزارة الداخلية المصرية بدأت اختبارات معهد معاون الأمن اليوم السبت، 11 نوفمبر، في مقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب.

وأشارت إلى أن المعاهد التي تجري فيها الاختبارات هي كالتالي:

معهد معاوني الأمن بطرة للذكور في محافظات القاهرة، القليوبية، شمال سيناء، جنوب سيناء، بورسعيد، السويس، والإسماعيلية، والشرقية، والدقهلية، ودمياط، ومعهد معاوني الأمن بالبحيرة للذكور في مدينة وادي النطرون في محافظات الإسكندرية، والبحيرة، والمنوفية، وكفر الشيخ، ومطروح، والغربية. كما سيتم إجراء الاختبارات في معهد تأهيل الأفراد بسوهاج للذكور في حي الكوثر بمحافظات أسيوط، سوهاج، قنا، البحر الأحمر، أسوان، الوادي الجديد، والأقصر. أما بالنسبة للإناث من جميع المحافظات، فسيتم إجراء الاختبارات فقط في معهد معاوني الأمن بطرة.

شروط التقديم في معهد معاوني الأمن 2023

سنقدم لكم في السطور الآتية شروط التقديم لمعهد معاون الأمن عبر هذا الرابـــــــــط والتي تشمل ما يلي:

- المتقدم مصري الجنسية وأن يكون لديه والدين مصريين بالميلاد وليس عن طريق التجنس.

- يجب أن لا يقل سن المتقدم عن 19 عامًا ولا يزيد عن 25 عامًا في تاريخ فتح باب التقديم.

- حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

-المتقدم حسن السيرة، وألا يكون قد صدر بحقه حكم جنائي أو عقوبة تقييد حريته في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة أو فقدان الثقة والاحترام، ما لم يتم استعادة سمعته.

- المتقدم لم يُفصل من الخدمة الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال بقرار تأديبي نهائي، ما لم يمر على صدور القرار ما لا يقل عن أربع سنوات.

- يجب ألا يكون المتقدم قد تم فصله من أحد معاهد معاون الأمن أو أي كلية أو معهد آخر لأي سبب من الأسباب.

- يجب أن يستوفي المتقدم شروط اللياقة الصحية التي يحددها المجلس الطبي التابع لهيئة الشرطة، وأن يجتاز اختبار السمات واللياقة البدنية المحدد من قبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قبل أن يتم قبوله بعد اجتيازه للاختبارات التي تجرى أمام لجنة الاختيار "الهيئة".