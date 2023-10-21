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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

الآن.. موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2024 وشروط التقديم

تخرج دفعة جديدة من
تخرج دفعة جديدة من معهد معاوني الأمن

أشهر قليلة تفصلنا عن التقديم في معاهد معاوني الأمن، يكثر التساؤل عن موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2024 وشروط التقديم عبر جوجل، من قبل الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية، فمن الجدير بالذكر أن سيكون في مطلع العام الجديد 2024، وذلك عقب موافقة وزير الداخلية، فبعد صدور القرار، ستنشر وزارة الداخلية بيانا في كافة وسائل الإعلام تحدد فيه الشروط والموعد الرسمي لفتح باب التقدم.

موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2024 وشروط التقديم

وتنشر "الدستور" بهذا التقرير التالي موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2024، وشروط التقديم

موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2024

ومن المعتاد أن سيكون موعد تقديم معهد معاوني الأمن لعام 2024 خلال أشهر (فبراير ومارس)، حيث يقوم الطالب بالتقديم خلال تلك الفترة، لكي يكون فردا من أفراد وزارة الداخلية سيتمتع بامتيازات التي سيحصل عليها كافة معاوني الأمن بوزارة الداخلية، حيث سيقبل الإناث والذكور ولكن سكون بشرط ألا سيكون الطالب متزوجا أو يكون سبق له الزواج.

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شروط معهد معاوني الأمن 2024

ووضعت وزارة الداخلية في مصر شروط معهد معاوني الأمن لعام 2024، والتي لا تختلف عن وجود أي سنة سابقة، فمن يكون ضمن الشروط سيحدد السن وكذلك الحالة الاجتماعية، وتكون بالإضافة للجنسية العائلة، وأن سيكون الطالب محمود السيرة تكون حسن السمعة، وسنقدم أبرز شروط التقديم بمعهد معاوني الأمن 2024.

  • يجب أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية ويكون من أبوين مصريين.
  • كما يجب الطالب المتقدم أن يكون لأبوين مصريين من غير طريق التجنس.
  • بالإضافة إلى ضرورة أن يكون عمل الطالب المتقدم لا يقل عن 19 سنة ولا يزيد عن 25 سنة من تاريخ فتح باب التقديم.
  • وأيضا أن يكون الطالب المتقدم حاصل على الشهادة الإعدادية وما يعادلها.
  • كما يجب إلا يكون الطالب المتقدم قد سبق الحكم على الطالب بعقوبة جنائية أو بعقوبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
  • كما يجب إلا يكون الطالب سبق وفصل الطالب المتقدم من خدمة الحكومة أو قطاع عام بحيث يكون مضى على الأقل على القرار وذلك 4 سنوات.
  • كما سوف يكون هناك اختبار اللياقة الصحية والبدنية والذي يجب أن يجتازه الطالب وفقا لما يحددها المجلس الطبي المتخصص.
  • يجب أن يكون الطالب الذكر طوله لا يقل عن طول 170 سم.
  • بينما الإناث يجب إلا يقل طولها عن 160 سم.
  • كما يجب إلا يكون مجندا في القوات المسلحة أو ملحقا بالخدمة في الشرطة.
  • بالإضافة إلا سيكون الطالب متزوج أو سبق له الزواج.
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رابط تقديم معهد معاوني الأمن 2023 عبر موقع وزارة الداخلية

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