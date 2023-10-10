الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الداخلية يصدق على تعيين خريجى كلية الشرطة برتبة ملازم تحت الاختبار

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

صدق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على منح خريجي كلية الشرطة درجة الليسانس في القانون والشرطة، مع تعيينهم برتبة ملازم تحت الاختبار، كما صدق على منح خريجي وخريجات قسم الضباط المتخصصين دبلوم علوم الشرطة مع تعيينهم برتبة ملازم أول تحت الاختبار بهيئة الشرطة.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهي ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها في إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا.

تحقيق الجودة فى كل العمليات والبرامج المنفذة

وتسعى أكاديمية الشرطة إلى تحقيق الجودة فى كافة العمليات والبرامج المنفذة، وإنشاء نظام فعّال يرتقى بالعمليـة التعليمية والتدريبية والانضباطية والبدنية، ويصل بها للريادة وتبوء مكانة علمية وتدريبية مرموقة بين الكيانات المُماثلة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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