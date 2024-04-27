كلوب على مشادته مع محمد صلاح: انتهى الأمر

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عن كواليس مشادته مع محترفنا المصري محمد صلاح خلال لقاء وست هام بالدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات ما بعد اللقاء: “لن أكشف عما دار بيننا، لقد تحدثنا بالفعل في غرفة الملابس، انتهى الأمر”.

توتر وانفلات أعصاب.. مشادة بين صلاح وكلوب بعد هدف وست هام (فيديو)

والتقطت عدسات المصورين في ملعب "لندن"، معقل وست هام، مشادة كلامية قوية بين محمد صلاح ومدرب ليفربول يورجن كلوب، قبل نزوله كبديل في لقاء وست هام.

وتشاجر صلاح كلاميًا مع كلوب الذي كان يعطيه تعليمات قبل نزوله أرضية الملعب، قبل أن يتدخل داروين نونيز لفض الاشتباك.

تشكيل ليفربول الرسمى استعدادًا لمواجهة وست هام

وجاء تشكيل ليفربول الرسمي استعدادًا لمواجهة وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – جاريل كوانساه - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون.

خط وسط الملعب: واتارو إندو – أليكسيس ماك أليستر - ريان جيرو جرافينبيرش.

في خط الهجوم: هارفي إليوت - كودي جاكبو – لويس دياز.

محمد صلاح احتياطيًا أمام وست هام يونايتد

ويتواجد محمد صلاح على دكة البدلاء أمام وست هام يونايتد، ولكن في حال مشاركته فإنه سيكون على موعد مع العديد من الأرقام القياسية. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وبشكل عام، يُعد محمد صلاح الهدّاف التاريخي لمواجهات ليفربول ووست هام يونايتد برصيد 11 هدفًا في 14 مباراة.

ترتيب ليفربول ووست هام يونايتد فى الدورى الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة، خلف كل من أرسنال ومانشستر سيتي صاحبي المركزين الأول والثاني برصيد 77 و76 نقطة على التوالي.

بينما يتواجد فريق وست هام يونايتد حاليًا في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة.