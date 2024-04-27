السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

انتهاء سباق اللقب.. ليفربول بمشاركة صلاح يتعادل مع وست هام

وست هام وليفربول
وست هام وليفربول

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، مباراة ليفربول ووست هام، ضمن مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي، اليوم السبت.

نجمنا المصري محمد صلاح شارك كبديل بالدقيقة 80 من زمن اللقاء، وتشاجر كلاميًا مع مدربه قبل دخوله الملعب.

سجل الأهداف جاود باوين ومايكل أنطونيو بالدقيقتين 43 و77، بينما سجل هدفي الريدز أندي روبرتسون وألفونس أريولا في مرماه بالدقيقتين 48 و65.

التعادل أبعد ليفربول بشكل كبير عن سباق اللقب، حيث تواجد في المركز الثالث بـ75 نقطة، بينما وست هام بالمركز الثامن بـ 49 نقطة.

تشكيل ليفربول الرسمي استعدادًا لمواجهة وست هام

وجاء تشكيل ليفربول الرسمي استعدادًا لمواجهة وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – جاريل كوانساه - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون.

خط وسط الملعب: واتارو إندو – أليكسيس ماك أليستر - ريان جيرو جرافينبيرش.

في خط الهجوم: هارفي إليوت - كودي جاكبو – لويس دياز.

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