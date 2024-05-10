وقفة فى ميدان الحصرى بالجيزة تضامنًا مع فلسطين (فيديو)

شهد ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر، محافظة الجيزة، وقفة تضامنية مع الأشقاء في فلسطين، حيث تعالت الهتافات "بالروح والدم نفديكي يا فلسطين"، بالإضافة إلى الأعلام المصرية الممزوجة مع العلم الفلسطيني.

ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على "توسيع محسوب" لعملية الجيش في رفح، على الرغم من أنه أصدر تعليماته للمفاوضين بمواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق حول الرهائن، حسبما أفاد موقع "أكسيوس" اليوم الجمعة نقلًا عن مصادر لم يحددها.

ونقل أكسيوس عن مصدرين أن التوسع لم يتجاوز الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بينما قال مصدر ثالث إن توسيع العملية يمكن اعتباره تجاوزًا للخط الذي حدده بايدن في وقت علق فيه إرسال بعض المساعدات العسكرية الأمريكية مؤقتًا.