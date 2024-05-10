الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": دول أوروبية تريد فرض عقوبات على إسرائيل

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال عمرو المنيري، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك تصريحًا لافتًا لمسئول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يقول فيه إن الاتحاد قد ينظر في مسألة تعليق صادرات الأسلحة المُقدمة إلى إسرائيل بالنظر إلى تعالي الأصوات الشعبية وأحيانًا الرسمية أيضًا داخل بعض الدول الأوروبية.

وأضاف "المنيري"، أن الموقف الأوروبي تغير بعض الشيء وخصوصًا التصريحات الأخيرة لجوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يدرس وقف بعض المساعدات وبعض الشحنات التجارية.

ونوَّه بأن هناك انقسامًا داخل الاتحاد الأوروبي بسبب التصعيد الإسرائيلي، وسيكون الموقف الأوروبي مواجهًا للموقف الأمريكي الذي بالفعل أخذ خطوة بطريقة بعض المساعدات العسكرية وعدم إرسال بعض القنابل والأسلحة لإسرائيل.

وأشار إلى أن الشيء ذاته هو بالنسبة لألمانيا، حيث رضخت الحكومة للضغوط الشعبية خاصة في الجامعات التي شهدت عددًا كبيرًا من التظاهرات في الفترة الماضية.

إسرائيل القاهرة الإخبارية الموقف الاوروبى الاتحاد الأوروبي المساعدات مسؤول السياسة الخارجية

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