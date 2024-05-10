الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

تقرير: بلينكن يقدم للكونجرس تقريرا شديد الانتقاد لسلوك إسرائيل في غزة

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

نقل موقع “أكسيوس” عن مسؤولين أمريكيين، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد يقدم للكونجرس اليوم تقريرا شديد الانتقاد لسلوك إسرائيل في قطاع غزة.

وأوضح الموقع، أن التقرير لا يصل لحد استنتاج أن إسرائيل انتهكت شروط استخدام الأسلحة الأمريكية.

وأشار الموقع إلى أن التقرير هو الأكثر إثارة للجدل في وزارة الخارجية الأمريكية منذ هجوم 7 أكتوبر.

وأكد الموقع الأمريكي أن التقرير سيصف الوضع بعبارات شديدة اللهجة وسيذكر أن الخارجية تحقق في حوادث عدة.

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"الأورومتوسطى لحقوق الإنسان": الاحتلال قتل 12 مدنيًا من عائلة واحدة دون مبرر

وفي وقت سابق من اليوم، كشف تحقيق للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، 12 مدنيا من عائلة واحدة بينهم 5 سيدات و4 أطفال في  غزة في أثناء نزوحهم دون مبرر أو ضرورة.

وأوضح المصدر أن الفريق الميداني للمرصد تتبع مقطع فيديو تداوله ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي يظهر مجموعة من الأشخاص منهم أطفال ونساء ملقون بجوار عربة في أحد شوارع مدينة غزة.

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وتابع: “تحقيقاتنا الميدانية توصلت إلى معرفة هوية الضحايا، وتبين أنهم مدنيون من عائلة أبو العين استهدفتهم مسيرات إسرائيلية بشكل مباشر بصاروخين خلال نزوحهم، في منطقة لم تكن تشهد أي اشتباكات، وفقا لما نقله المركز الفلسطيني للإعلام”.

وأشار المرصد إلى أن استهداف أفراد العائلة تم في أثناء وجودهم في ساحة الجندي المجهول غربي قطاع غزة، قرب مدخل الشارع المؤدي إلى مستشفى أصدقاء المريض من جهته الشمالية، بعد نزوحهم على عربة يجرها حصان من مكان سكنهم في حي الدرج، إثر تعرض منزلهم لقذائف المدفعية.

وأضاف المرصد أنه بعد نحو ساعتين من القصف، نقل الجرحى وتسعة من الشهداء إلى مستشفى الشفاء غربي غزة، على عربات تجرها حيوانات وسيارة مدنية، ودفنوا مع نازحين في المستشفى بمقبرة جماعية مجاورة لبوابة المجمع الطبي الشرقية، أما البقية، فدفنوا في مقبرة السدرة بحي الدرج، شرقي مدينة غزة.

وزير الخارجية الامريكي أكسيوس قطاع غزة إسرائيل الأسلحة الأمريكية

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