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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

موعد صلاة الجمعة اليوم 10-5-2024 في القاهرة والمحافظات

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

يحرص المسلمين موعد صلاة الجمعة اليوم 10-5-2024 في القاهرة والمحافظات عبر جوجل، حيث تختلف مواقيت الصلاة من مدينة لمدينة أخرى بفروق دقائق بسيطة في داخل محافظات الجمهورية، ويحرص الكثيرون لأداء صلاة الجمعة في جماعة بالمسجد والاستعداد لها.

موعد صلاة الجمعة اليوم 10-5-2024 في القاهرة والمحافظات

ويقدم "الدستور" مواعيد الصلاة الخمسة اليوم الجمعة بعدد من محافظات مصر، وتكون شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر وصلاة المغرب والعشاء. 

موعد صلاة الجمعة اليوم 10-5-2024

موعد صلاة الجمعة في محافظة القاهرة 12:51 

موعد صلاة الجمعة في العاصمة الإدارية الجديدة 12:49

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية 12:57.

موعد صلاة الجمعة في المنصورة 12:51.

موعد صلاة الجمعة في الزقازيق 12:50.

موعد صلاة الجمعة في محافظة أسيوط 12:52.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج 12:50.

موعد صلاة الجمعة في محافظة بني سويف 12:52.

مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 10-5-2024

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:27 ص

موعد صلاة الظهر 12:51 م

موعد صلاة العصر 28: 4 م

موعد صلاة المغرب 7:39 م

موعد صلاة العشاء 9:04 م

مواعيد الصلاة في الإسكندرية       

وقت صلاة الفجر 4:28 ص

موعد صلاة الظهر 12:56 م

موعد صلاة العصر 4:35 م

موعد صلاة المغرب 7:45 م

موعد صلاة العشاء 9:13 م

مواعيد الصلاة في محافظة الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:21 ص

موعد صلاة الظهر 12:47 م

موعد صلاة العصر 4:25 م

موعد صلاة المغرب 7:36 م

موعد صلاة العشاء 9:02 م   

مواعيد الصلاة في مدينة شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:21 ص

وقت صلاة الظهر 12:39 م

موعد صلاة العصر 4:12 م

وقت صلاة المغرب 7:23 م

وقت صلاة العشاء 8:46 م

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وقت صلاة الفجر 4:35 ص

موعد صلاة الظهر 12:45 م

موعد صلاة العصر 12: 4 م

موعد صلاة المغرب 7:25 م

موعد صلاة العشاء 8:45 م

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