مواعيد الصلاة اليوم الخميس 9 مايو 2024 فى محافظات مصر

ينشر موقع الدستور بصورة يومية مواعيد الصلاة في عدد من محافظات مصر والتي تختلف من محافظة لأخرى لعدة دقائق نظرًا للاختلافات الجغرافية.

يمكن من خلال التقرير التالي التعرف على مواعيد الصلاة اليوم الخميس 9 مايو 2024 في عدد من المحافظات.

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:28 ص

موعد أذان الظهر: 12:51 م

موعد أذان العصر: 4:28 م

موعد أذان المغرب: 7:38 م

موعد أذان العشاء: 9:04 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الأسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:29 ص

موعد أذان الظهر: 12:57 م

موعد أذان العصر: 4:36 م

موعد أذان المغرب: 7:45 م

موعد أذان العشاء: 9:13 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة بور سعيد

موعد أذان الفجر: 4:20 ص

موعد أذان الظهر: 12:47 م

موعد أذان العصر: 4:26 م

موعد أذان المغرب: 7:36 م

موعد أذان العشاء: 9:04 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 4:28 ص

موعد أذان الظهر: 12:52 م

موعد أذان العصر: 4:28 م

موعد أذان المغرب: 7:38 م

موعد أذان العشاء: 9:04 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الفيوم

موعد أذان الفجر: 4:32 ص

موعد أذان الظهر: 12:53 م

موعد أذان العصر: 4:29 م

موعد أذان المغرب: 7:38 م

موعد أذان العشاء: 9:04 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 4:25 ص

موعد أذان الظهر: 12:50 م

موعد أذان العصر: 4:28 م

موعد أذان المغرب: 7:38 م

موعد أذان العشاء: 9:05 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:37 ص

موعد أذان الظهر: 12:50 م

موعد أذان العصر: 4:20 م

موعد أذان المغرب: 7:30 م

موعد أذان العشاء: 8:53 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:38 ص

موعد أذان الظهر: 12:45 م

موعد أذان العصر: 4:10 م

موعد أذان المغرب: 7:21 م

موعد أذان العشاء: 8:41 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة العريش

موعد أذان الفجر: 4:14 ص

موعد أذان الظهر: 12:41 م

موعد أذان العصر: 4:20 م

موعد أذان المغرب: 7:30 م

موعد أذان العشاء: 8:58 م