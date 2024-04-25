ما هو حكم الصلاة بالحذاء؟

الحذاء من ضروريات الحياة، خاصة في الأماكن الوعرة أو الملوثة، ونظرًا لارتباطه بالمشي، فقد يثار تساؤل حول حكم الصلاة فيه.

حكم الصلاة بالحذاء

وقالت دار الإفتاء المصرية: "جواز الصلاة في النعال مبنيٌّ على العرف المناسبِ للزمانِ وجغرافيةِ المكان، وتَهَيُّؤِ المساجد وما يستسيغه الإنسان، فإن جرى العرف بذلك فلا حرج حينئذ في الصلاة فيها، فإن العرف معتبر شرعًا؛ لقول الله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199]، ولما ورد في الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه الإمامان أحمد والطيالسي في "المسند".

وأضافت: “أما إذا كان العرف لا يسمح بذلك، بحيث لا يستسيغ الناس الدخول إلى المساجد بالنعال، وكانت نفوسهم تتأذى لهذا الصنيع وتستقبحه، أو كان الدخول إليها بالنعال يُعرِّض فرشها للقذر، ويترك فيها من الأثر ما يخرجها عن نظافتها وبهائها ويذهب برونقها -فلا يجوز حينئذ مخالفة هذا العرف الذي جرى به عمل الناس واستقرت عليه عوائدهم وناسب بيئاتهم؛ سدًّا لباب الفتنة، ومنعًا للشقاق، فإنَّ اختلافَ العرف باختلاف الزمان أو المكان معتبر في تقرير الأحكام، فإذا تغيرت الأعراف تغيرت الأحكام على حسب ما يقتضيه العرف الحادث”.

جواز الصلاة بالحذاء



ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في نعليه في مواقف متعددة.

روى البخاري ومسلم عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد رضي الله عنه أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه: "أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟" قال: "نعم".

وتشمل الأحذية النعال والجزم والأحذية العسكرية وغيرها، ويشترط أن تكون الأحذية طاهرة وخالية من الأذى.



الاستثناءات

كراهية الصلاة بالحذاء في المسجد ذي الفرش، فيجب خلع الحذاء احترامًا للمسجد وتنظيفه، ولا حرج في الصلاة بالحذاء إذا كان نظيفًا ولا يؤذي المصلين.

ويكره الصلاة بالحذاء الذي فيه رائحة كريهة لأنه يزعج المصلين ويخل بآداب المسجد، ولا يجوز الصلاة بالحذاء الذي فيه نجاسة حيث يجب تطهيره قبل الصلاة.



آداب الصلاة بالحذاء

التأكد من نظافة الحذاء.

غسله أو مسحه قبل الصلاة.

خلع الجوارب إن كانت متسخة

لتجنب تلويث أرضية المسجد.

تجنب الأحذية ذات الرائحة الكريهة أو التي تصدر أصواتًا مزعجة.

وضع الحذاء في مكان مناسب دون إزعاج المصلين أو سدّ الممرات.