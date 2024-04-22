الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

20 مايو.. الحكم فى طعن "المندوة" على حكم استبعاده من أمانة صندوق الزمالك

مجلس الدولة
مجلس الدولة

حجزت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الطعون رقم  70/2070 و70/20807 المقامين من حسام الدين المندوه توفيق الخواجه ورئيس نادى الزمالك للألعاب الرياضية للحكم بجلسة 20 مايو المقبل.

وتختصم الطعون كلا من وزير الشباب والرياضة و مدير مديرية الشباب والرياضة، ورئيس لجنه تلقى طلبات الترشح لنادى الزمالك و رئيس اللجنه الأولمبيّة المصرية وكريم محمد عادل، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فى الدعوى رقم 78/8801 بجلسة 2024 /1/14مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها الابقاء على اسم الطاعن حسام الدين المندوه توفيق الخواجه عضو مجلس النواب الحالى كامين صندوق بمجلس نادى الزمالك للالعاب الرياضية عن الدورة الانتخابية 2027-2023

المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة الطعون حسام الدين المندوة رئيس نادى الزمالك للألعاب الرياضية

مواد متعلقة

نادى قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية يعلق على حريق الصيادلة

الأكثر قراءة

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

"معاها فلوس الجمعية".. أمن الجيزة يفحص ملابسات اختفاء طالبة بالحقوق (صور)

قرار من المحكمة بشأن طعن المتهمين فى "قتل الإعلامية شيماء جمال"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسؤولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال