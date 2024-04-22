20 مايو.. الحكم فى طعن "المندوة" على حكم استبعاده من أمانة صندوق الزمالك

حجزت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الطعون رقم 70/2070 و70/20807 المقامين من حسام الدين المندوه توفيق الخواجه ورئيس نادى الزمالك للألعاب الرياضية للحكم بجلسة 20 مايو المقبل.

وتختصم الطعون كلا من وزير الشباب والرياضة و مدير مديرية الشباب والرياضة، ورئيس لجنه تلقى طلبات الترشح لنادى الزمالك و رئيس اللجنه الأولمبيّة المصرية وكريم محمد عادل، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فى الدعوى رقم 78/8801 بجلسة 2024 /1/14مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها الابقاء على اسم الطاعن حسام الدين المندوه توفيق الخواجه عضو مجلس النواب الحالى كامين صندوق بمجلس نادى الزمالك للالعاب الرياضية عن الدورة الانتخابية 2027-2023