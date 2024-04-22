الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مرتضى منصور: ممدوح عباس خرب الزمالك.. ويفجر مفاجآت بشأن الانتخابات

مرتضى منصور
مرتضى منصور

شهدت جلسة نظر طعن بطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، اليوم الإثنين، بالمحكمة الإدارية العليا، حضور مرتضى منصور.

ممدوح عباس خرب الزمالك 

وقال « منصور» إن "من لهم الحق في الحضور والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات 122 ألفًا، وفي الانتخابات الأخيرة فارق 20 ألف صوت وأكثر، إزاي تشيلوا 20 ألف صوت؟"، مضيفًا: أنا مندهش من ممدوح عباس اللي خرب نادي الزمالك، وفيه 16 بطولة راحت لمدة شهرين، والمحامي اللي حجز على النادي وخرب بيت النادي من 2016 هو النهاردة اللي حاضر عن النادي وعن ممدوح عباس، وإزاي النهارده أمكنه، والذي يدعو لانتخابات الجمعية العمومية مدير عام النادي، واللي دعا واحد منعرفوش وغير مختص.

وتابع: مدير عام النادي، وهو المدير التنفيذي مارس عمله، وهناك جوابات تثبت من اتحاد الكرة بأنه قائم بعمل النادي، ومدير النادي أرسل لأحمد عبدالوكيل إنذارات تبلغه ورسائل وأخبره بأنه مدير النادي.

وواصل: قدمت محضر إجراءات، ولما قابلت وزير المالية وسألته الأندية والأعضاء اللي فيها دول بني آدمين، وأن هناك حكم يثبت أنه ليس هناك ضريبة مضافة على الأندية الحكومية، متابعًا: مديرية الاشتراكات ردت عليهم أن الـ20 ألف معلهمش اشتراكات ولا قيمة مضافة تستبعدهم ليه، وموضوع الاشتراكات الحكم طلع 20 ألف، وهناك حكم قال إن العضو يدفع الاشتراكات مقدم، وطالب بعودة كل من تم استبعادهم وده حكم إدارية عليا.

وتقدم بالطعن على انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي كل من جمال عبدالكريم المحامي عن نفسه وبصفته وكيلًا عن ماجد فاروق عبدالجواد الحنبلي عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد رئيس نادي الزمالك في الانتخابات الماضية، وأحمد محمد عبدالغني عبدالرازق عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد نائب رئيس النادي في الانتخابات، واللواء محمود سامي عبدالوهاب محمود نورالدين، عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك.

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