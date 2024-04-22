رجال الزمالك يواجهون بطل الكونغو وسيدات الأهلى ضد الأبيار فى بطولة أفريقيا لليد

يلتقي الزمالك فريق جى إس كي الكونغولي في التاسعة مساء اليوم في الجولة الأولى بالدور الرئيسي في النسخة الـ 40 لـبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد التي تقام في مدينة وهران الجزائرية.

وتصدر الزمالك المجموعة الرابعة في الدور الأول برصيد أربع نقاط بالفوز على بي إم أس 26 – 19 وعلي الترجي 39-32 يليه الترجي التونسي برصيد نقطتين وبي إم سي الكونغولي بدون نقاط.

وتصدر الأهلي المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط بالفوز على وفاق عين التوتة 36 -31 وعلى شباب أمل سكيكدة 30 -19 يليه شباب أمل سكيكدة الجزائري برصيد نقطتين ووفاق عين التوتة الجزائري بدون نقاط.

وجاء أوليمبيك عنابة الجزائري المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط يليه شباب ميلة الجزائري برصيد نقطتين وريد ستار الإيفواري بدون نقاط ..وتصدر نادي الأبيار الجزائري المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط يليه شبيبة كينشاسا الكونغولي بدون نقاط وانسحب الجيش الرواندي.

ويقود فريق الزمالك مجدي أبو المجد المدير الفني الذي اختار 22 لاعبا للمشاركة في كأس الكؤوس الإفريقية وهم: محمود خليل "فلفل" وهشام السبكي وأحمد مجدي وأكرم يسري ومؤمن زكي وأحمد الأحمر وعبد الله إمام وأحمد حسام وعمر الوكيل "بكار" ومازن رضا وأحمد مؤمن صفا "دودو" وعمر الفولي ومحمد البسيوني "مودي" وزياد حشاد وأحمد سامح ومحمد ياسين ومحمد عبد الغني وخالد وليد وشادي خليل والثلاثي المعار المونتنيجري فوكو بوروزان والتونسي محمد رضا فراد والمصري عبد الحميد العربي.

وفي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس يختتم فريق الأهلي مشواره في الدور الأول مواجهة فريق الإبيار الجزائرى فى الخامسة مساء اليوم .

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد نقطتين بالفوز على فريق دي جي إس بي الكونغولي بنتيجة 26-21 والهزيمة أمام أول أغسطس الأنجولي 23 – 27.

ويقود فريق سيدات الأهلي محمد عادل المدير الفني الذي اختار 19 لاعبة للمشاركة في البطولة وهن: نصرة عيد وفرح الشاذلي ومنة سيد وأيه الحوشي وتقى كامل ورنا راضي وألاء صابر وفرح حازم ورحمة محمد وروان سعيد وأمينة عاطف وليلى حماد وكنزي حاتم وشهد الشواربي وأمينة هشام وملك أحمد ودونجو كامارا وألينا مولكوڤا و ناتاليا ڤيسيليوسكايا.