رجال الأهلى يواجهون عين التوتة والسيدات يهزمن بطل الكونغو ببطولة أفريقيا لليد

يبدأ فريق الأهلي للرجال لكرة اليد مشواره في النسخة الـ 40 من بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس التي تقام بمدينة وهران الجزائرية بمواجه فريق وفاق عين التوتة الجزائري في الجولة الأولى للمجموعة الأولى التي تضم أيضا فريق شبيبة سكيكدة الجزائري.

كان الأهلي قد توج ببطولة السوبرالإفريقي مؤخرا بعد فوزه على الزمالك 23 -21 في المباراة التي أقيمت بالجزائر قبل بداية بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

ويقود فريق الأهلي، الإسباني ديفيد ديفيزالذي اختار 19 لاعبا للمشاركة في السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية وهم: (عبد الرحمن حميد وعبد الرحمن طه ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن علي "فيصل" وإبراهيم المصري ومحمد مجدي ونبيل شريف وأحمد خيري وسيف هاني "فوكس" وأحمد راضي ومحسن رمضان ومحمد لاشين وياسر سيف وأحمد عادل وعمر خالد "كاستيلو" وعمر سامي وأحمد هشام "سيسا" وعبد العزيز إيهاب وأبو الفتوح أحمد"حماص".

سيدات الأهلي يهزمن بطل الكونغو

من ناحية أخرى حقق فريق لسيدات لكرة اليد بالنادي الأهلي الفوز في أولى مبارياته بالبطولة على فريق دي جي إس بي الكونغولي بنتيجة 26-21 ضمن المجموعة الأولى التي شهدت أيضا فوز أول أغسطس الأنجولي على الأبيار الجزائري 32 -19.

وكان فريق سيدات بالأهلي قد حصل على المركز الثالث ببطولة السوبر الإفريقي التي استضافتها مدينة وهران ‏الجزائرية بعد الفوز على دي جي إس بي الكونغولي 29-20.

محمد عادل المدير الفني لفريق السيدات بالأهلي اختار 19 لاعبة للمشاركة في البطولة وهن: (نصرة عيد وفرح الشاذلي ومنة سيد وأيه الحوشي وتقى كامل ورنا راضي وألاء صابر وفرح حازم ورحمة محمد وروان سعيد وأمينة عاطف وليلى حماد وكنزي حاتم وشهد الشواربي وأمينة هشام وملك أحمد ودونجو كامارا وألينا مولكوڤا و ناتاليا ڤيسيليوسكايا.