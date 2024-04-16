كرة يد: الأهلى 10/10 الزمالك.. نهاية الشوط الأول من قمة إفريقيا

انتهت احداث الشوط الأول من مواجهة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد بالتعادل 10/10.

وتستضيف مدينة وهران الجزائرية فعاليات النسخة الحالية من بطولة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد والمؤهلة لبطولة كأس العالم للأندية (سوبر جلوب).

وصف المباراة:

تقدم الأهلي سريعا بهدفين عن طريق عبدالرحمن فيصل وعمر خالد (كاستلو) من رمية جزائية مع تصدي محمد إبرهيم لأولى التصويبات البيضاء.

واستبعد طاقم الحكام الجزائري جناح الأهلي أحمد هشام (سيسا) لمدة دقيقتين بعد مرور دقيقتين فقط.

تعرض سيسا للاستبعاد الثاني للمرة الثاني بعد ثوان من عودته للملعب، فيم واصل محمد إبرهيم تألقه وتصدى لتصويبة زملكاوية ثانية.

سجل سيف هاني (فوكس) ثالث أهداف الأهلي بعد مرور ست دقائق ليرد أكرم يسري سريعا بأول أهداف الكتيبة البيضاء.

حصل أحمد عادل على رمية جزائية أهلاوية جديدة ليترجمها كاستيلو لهدف فريقه الرابع.

احتسب حكام المباراة رمية جزائية لصالح الزمالك ونفذها أكرم يسري الذي اصطدم بتألق عبدالرحمن حُميد والذي تصدى لرمية يسري.

نجح الزمالك في تقليص الفارق بهدفين متتاليين عن طريق الفولي وشادي خليل، لتصبح النتيجة 4/3 مع مرور 11 دقيقة.

وتمكن زياد حشاد من تقليص الفارق، قبل أن يدرك أكرم يسري التعادل الأول للزمالك خلال اللقاء في الدقيقة الرابعة عشرة.

تقدم عمر الفولي للزمالك للمرة الأولى في الدقيقة الثامنة عشرة قبل أن يعود الأهلي بالتعادل سريعا بهدفين متتاليين عن طريق أحمد عادل.

وعاد عمر الفولي وتقدم للأبيض من جديد في الدقيقة الثانية والعشرين من زمن الشوط.

وحصل الفولي على إيقاف لدقيقتين بقرار من حكام المباراة قبل سبع دقائق على نهاية الشوط الأول.

تعادل فيصل بهدف الأهلي الثامن استغلالا لنقص الزمالك العددي في الدقيقة 23، فيم حصل نبيل شريف ظهير الأهلي على إيقاف جديد لدقيقتين.

وتقدم أحمد الأحمر للزمالك بهدف من رمية جزائية ورد عادل بهدف أهلاوي ثامن في الدقيقة 24.

أحرز أحمد حسام هدف جديد للزمالك ليعود ويتقدم بنتيجة 9/8 قبل أربع دقائق على نهاية الشوط الأول.

سجل عبدالرحمن فيصل هدف ثالث له وتاسع لفريقه قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول.

عاد زياد حشاد وتقدم للزمالك من جديد بهدف عاشر قبل أن يعادل أحمد خيري النتيجة سريعا بعد المرور بمهارة رائعة لينتهي الشوط بنتيجة التعادل 10/10.

ويحمل الأهلي لقب النسختين الأخيرتين من كأس السوبر الإفريقي ويسعى للتتويج الثالث على التوالي والرابع ىفي تاريخه، فيم يخوض الزمالك المواجهة من أجل استعادة اللقب للمرة الثامنة في تاريخه.