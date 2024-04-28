مواعيد الصلاة اليوم الأحد 28 أبريل 2024 فى محافظات مصر

المحافظة على مواعيد الصلاة في أوقاتها المحددة من العبادات المهمة التي حثنا عليها المولى عز وجل، وجاء فيها الكثير من الآيات، منها "إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا"، وفي تفسير العلماء لهذه الآية وغيرها من الآيات أنه يجب المحافظة على الصلاة في أول وقتها، فكل فريضة من الفروض الخمس مرتبطة بأوقات محددة لا بد من التزامها.

وننشر في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الأحد 28 أبريل 2024 في محافظات مصر خاصة بعد تطبيق التوقيت الصيفي والذي قدم التوقيت لساعة كاملة وأصبح يوجد بعض اللبس لدى الكثير من الناس عن المواعيد.

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:40 ص.

موعد أذان الظهر: 12:53 م.

موعد أذان العصر: 4:29 م.

موعد أذان المغرب: 7:31 م.

موعد أذان العشاء: 8:55 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:42 ص.

موعد أذان الظهر: 12:58 م.

موعد أذان العصر: 4:36 م.

موعد أذان المغرب: 7:38 م.

موعد أذان العشاء: 9:03 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة بور سعيد

موعد أذان الفجر: 4:33 ص.

موعد أذان الظهر: 12:48 م.

موعد أذان العصر: 4:27 م.

موعد أذان المغرب: 7:28 م.

موعد أذان العشاء: 8:53 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 4:41 ص.

موعد أذان الظهر: 12:53 م.

موعد أذان العصر: 4:29 م.

موعد أذان المغرب: 7:31م.

موعد أذان العشاء: 8:55 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الفيوم

موعد أذان الفجر: 4:44 ص.

موعد أذان الظهر: 12:54 م .

موعد أذان العصر: 4:30 م.

موعد أذان المغرب: 7:31 م.

موعد أذان العشاء: 8:54 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الزقازيق

موعد أذان الفجر:4:38 ص.

موعد أذان الظهر: 12:51 م.

موعد أذان العصر: 4:29 م.

موعد أذان المغرب: 7:30 م.

موعد أذان العشاء: 8:55 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:47 ص.

موعد أذان الظهر: 12:51م.

موعد أذان العصر: 4:22 م.

موعد أذان المغرب: 7:24 م.

موعد أذان العشاء: 8:44 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:48 ص.

موعد أذان الظهر: 12:46 م .

موعد أذان العصر: 4:13 م.

موعد أذان المغرب: 7:16 م.

موعد أذان العشاء: 8:34 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة العريش

موعد أذان الفجر: 4:27 ص.

موعد أذان الظهر: 12:42 م.

موعد أذان العصر: 4:20 م.

موعد أذان المغرب: 7:22 م.

موعد أذان العشاء:8:47 م.