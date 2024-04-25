الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024.. مواعيد الصلاة في القاهرة والإسكندرية وبورسعيد

التوقيت الصيفي
التوقيت الصيفي

مع اقتراب فصل الصيف، يأتينا التغيير في التوقيت المعتمد لحساب مواعيد الصلاة. يُعتبر تطبيق التوقيت الصيفي خطوة حاسمة لتعديل ساعات النهار والاستفادة الأمثل من ضوء الشمس.

تطبيق التوقيت الصيفي

بعد تطبيق التوقيت الصيفي، يتغير وقت الصلاة مقارنة بالتوقيت الشتوي. يجب على المسلمين ضبط ساعاتهم وفقًا للتوقيت الجديد لضمان أداء الصلوات في أوقاتها المحددة.

على سبيل المثال، قد يتأخر وقت صلاة الفجر بسبب طول الأيام، ويمكن أن يؤدي عدم الانتباه لهذا التغيير إلى تفويت الصلاة في وقتها المناسب.

لذا، يجب على المسلمين الانتباه لتغيرات التوقيت وضبط ساعاتهم وأجهزتهم بالشكل الصحيح، لضمان استمرار أداء الصلوات في أوقاتها المحددة والحفاظ على التوازن بين العبادة والحياة اليومية.

باختصار، تطبيق التوقيت الصيفي يتطلب منا مزيدًا من اليقظة والانتباه لمواعيد الصلاة، فضلًا عن ضبط الساعات بشكل صحيح لضمان استمرار العبادة بينما نستمتع بفصل الصيف.

الخطوات الصحيحة لضبط ساعتك مع بدء التوقيت الصيفي

مواعيد عمل البنوك والمصالح الحكومية بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

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مواعيد الصلاة اليوم فى القاهرة

  • موعد أذان الفجر: 3:44 ص ليكون بعد تغير التوقيت ٤.٤٤ ص
  • موعد أذان الظهر: 11:53 ص وعقب التعديل يكون ١٢.٥٣
  • موعد أذان العصر: 3:29 م وعقب التعديل التوقيت الصيفي يكون ٤.٢٩
  • موعد أذان المغرب: 6:29 م ويكون بعد التوقيت الصيفي ٧.٢٩
  • موعد أذان العشاء: 7:52 م وبعد التوقيت الصيفي يكون ٨.٥٢

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

  • موعد أذان الفجر: 3:46 ص، ليكون بعد التوقيت الصيفي ٤.٤٦
  • موعد أذان الظهر: 11:58 ص ليكون بعد التوقيت الصيفي ١٢.٥٨
  • موعد أذان العصر: 3:36 م ليكون بعد التوقيت الصيفي ٤.٣٦
  • موعد أذان المغرب: 6:36 م ليكون بعد التوقيت الصيفي ٥.٣٦
  • موعد أذان العشاء: 8:00 م ليكون بعد التوقيت الصيفي ٩ م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة بورسعيد

  • موعد أذان الفجر: 3:37  ص ليكون بعد التوقيت الصيفي ٤.٣٧
  • موعد أذان الظهر: 11:49 ص ليكون بعد التوقيت الصيفي ١٢.٤٩
  • موعد أذان العصر: 3:27 م ليكون بعد التوقيت الصيفي ٤.٢٧
  • موعد أذان المغرب: 6:26 م ليكون بعد التوقيت الصيفي ٧.٢٦
  • موعد أذان العشاء: 7:51 م ليكون بعد التوقيت الصيفي ٨.٥١
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