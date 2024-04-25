مواعيد عمل البنوك والمصالح الحكومية بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

يتسائل كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال على محرك البحث جوجل عن مواعيد عمل البنوك والمصالح الحكومية بعد تطبيق التوقيت الصيفي، وموعد تطبيقها خلال شهر أبريل، ومعرفة كيفية الحصول على الخدمات البنكية.

موعد تغير التوقيت الصيفي رسميا

وتم إقرار نظام التوقيت الصيفي، حيث تكون الساعة القانونية في مصر هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل والتي توافق غدا 26 أبريل 2024، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى وفق القانون الصادر بذلك.

مواعيد عمل البنوك بعد تطبيق التوقيت الصيفي

وينشر الدستور في هذا التقرير التفاصيل والمعلومات الكاملة عن مواعيد عمل البنوك والمصالح الحكومية بعد تطبيق التوقيت الصيفي، والخدمات المقرر حصول المواطنين عليها.

موعد فتح البنوك بالتوقيت الصيفي

تبدأ مواعيد العمل الرسمية بجميع البنوك في مصر اعتبارا من الساعة 8.30 صباحًا حتى 3 عصرًا يوميًا عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع، في حين يعمل الموظفين من الساعة 8 صباحًا إلى 4 عصرًا.

مواعيد عمل المصالح الحكومية بالتوقيت الصيفي

تبدأ مواعيد العمل الرسمية بجميع المصالح الحكومية في مصر اعتبارا من الساعة 8 صباحًا حتى 3 عصرًا يوميًا عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع.

إجازة البنوك بمناسبة عيد تحرير سيناء

قرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بكل البنوك العاملة فى مصر اليوم الخميس الموافق 25 أبريل 2024، بمناسبة عيد تحرير سيناء.

كما قرر البنك المركزي أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد المقبل 28 أبريل 2024 بعد إجازة تستمر 3 أيام، شملت العطلة الأسبوعية وعيد تحرير سيناء.

أبرز الخدمات البنكية الإلكترونية المقدمة للمواطنين

يمكنك إجراء بعض المعاملات البنكية السريعة من خلال ماكينات الصراف الآلي خدمة السحب والإيداع، والتحويل من حساب إلى حساب آخر، سداد مستحقات البطاقة الائتمانية، سداد أقساط القروض، سداد الفواتير والمصروفات الدراسية من خلال خاصية فوري الموجودة في الماكينة، وشحن رصيد التليفون، التبرع للجمعيات الخيرية، طباعة كشف حساب مختصر.

مواعيد غلق البنوك بعد تطبيق التوقيت الصيفي

تغلق البنوك أبوابها يوميا الساعة الثالثة عصرا وفق مواعيد العمل الرسمية للجمهور والتي تبدأ من الثامنة والنصف صباحا إلى الثالثة عصرا عدا العطلة الأسبوعية للبنوك يوميا الجمعة والسبت.

البنك المركزي المصري

يذكر أن القطاع المصرفي المصري يضم عدد 38 بنكا بعدد فروع يصل إلى 6 آلاف فرع منتشرين على مستوى الجمهورية.