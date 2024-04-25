مواعيد عمل البنوك بعد انتهاء الإجازة وعدد ساعات العمل اليومية للجمهور

زادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية من المواطنين وأصحاب المال والأعمال عن مواعيد عمل البنوك بعد عطلة الاحتفالات بذكرى عيد تحرير سيناء بالتزامن مع استكمال صرف مرتبات شهر أبريل، ومعرفة كيفية الحصول على الخدمات البنكية.

مواعيد عمل البنوك يوميا

وينشر الدستور في هذا التقرير التفاصيل والمعلومات الكاملة عن مواعيد فتح البنوك بعد إجازة عيد تحرير سيناء، والخدمات المصرفية بالبنوك.

موعد فتح البنوك بعد عطلة عيد تحرير سيناء

قرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بكل البنوك العاملة فى مصر اليوم الخميس الموافق 25 أبريل 2024، بمناسبة عيد تحرير سيناء.



كما قرر البنك المركزي أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد المقبل 28 أبريل 2024 بعد إجازة تستمر 3 أيام، شملت العطلة الأسبوعية وعيد تحرير سيناء.

مواعيد عمل البنوك وعدد ساعات العمل

تبدأ مواعيد العمل الرسمية بجميع البنوك في مصر اعتبارا من الساعة 8.30 صباحًا حتى 3 عصرًا يوميًا عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع، في حين يعمل الموظفين من الساعة 8 صباحًا إلى 4 عصرًا.

أبرز الخدمات البنكية الإلكترونية المقدمة للمواطنين

يمكنك إجراء بعض المعاملات البنكية السريعة من خلال ماكينات الصراف الآلي خدمة السحب والإيداع، والتحويل من حساب إلى حساب آخر، سداد مستحقات البطاقة الائتمانية، سداد أقساط القروض، سداد الفواتير والمصروفات الدراسية من خلال خاصية فوري الموجودة في الماكينة، وشحن رصيد التليفون، التبرع للجمعيات الخيرية، طباعة كشف حساب مختصر.

مواعيد غلق البنوك

تغلق البنوك أبوابها يوميا الساعة الثالثة عصرا وفق مواعيد العمل الرسمية للجمهور والتي تبدأ من الثامنة والنصف صباحا الي الثالثة عصرا عدا العطلة الأسبوعية للبنوك يوميا الجمعة والسبت.

البنك المركزي المصري

يذكر أن القطاع المصرفي المصري يضم عدد 38 بنكا بعدد فروع يصل إلى 6 آلاف فرع منتشرين على مستوى الجمهورية.