الأحد 14 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

موعد عمل المصالح الحكومية بعد العيد.. موعد عمل البنوك عقب العيد

موعد عمل المصالح
موعد عمل المصالح الحكومية بعد العيد

موعد عمل المصالح الحكومية بعد العيد من أكثر الكلمات البحثية التي تتصدر قائمة البحث عبر جوجل حيث يرغب الملايين من المواطنين من كافة المحافظات في إنهاء مصالحهم في الشركات والمؤسسات الحكومية وينتظرون انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك 2024 - 1445.

موعد عمل المصالح الحكومية بعد العيد

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن موعد عمل المصالح الحكومية بعد العيد سيكون غدا الاثنين الموافق 15 ابريل 2024 حيث أن اخر أيام اجازة عيد الفطر المبارك اليوم الأحد الموافق 14 ابريل 2024 حيث يتم استئناف العمل في كافة الشركات والمصالح الحكومية.

وكانت قد أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قرارا تحدد فيه مدة اجازة عيد الفطر المبارك من يوم الثلاثاء الموافق 9 ابريل 2024 وحتى يوم 14 ابريل 2024 وذلك للموظفين والعالمين في الهيكل الإداري للدولة وموظفي القطاع الخاص في كافة محافظات الجمهورية حيث تم تعطيل كافة المصالح والهيئات والشركات الحكومية في كافة محافظات الجمهورية.

غدًا.. موعد عودة البنوك للعمل بعد إجازة عيد الفطر 2024

إجازة البنوك في عيد الفطر 2024 وموعد عودة العمل رسميًا

موعد عمل البنوك عقب إجازة عيد الفطر 2024 

 وفقا لقرار محافظ البنك المركزي المصري فإن عودة استئناف العمل سيكون غدا الاثنين الموافق 15 ابريل 2024 حيث تم تعطيل كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري خلال اجازة عيد الفطر المبارك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 9 ابريل 2024 وحتى يوم 14 ابريل 2024 وفقا لقرار  الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وكانت قد فعلت البنوك الخدمات البنكية الإلكترونية خلال اجازة العيد وذلك لعدم تعطيل مصالح المواطنين من سحب وإيداع عبر ماكينات الصرف الآلي للبنوك atm وشراء شهادات إدخارية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبنوك المصرية.

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تبدأ بعد غدٍ.. مواعيد فتح البنوك بعد إجازة العيد

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موعد العيد الكبير 2024.. وموعد وقفة عرفات 1445

موعد استنئناف العمل في البريد المصري 2024

تستناف مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري في كافة محافظات الجمهورية أعمالها واستقبال المواطنين غدًا الاثنين الموافق 15 أبريل 2024، وذلك عقب توقف دام أكثر من 6 أيام هى مدة اجازة عيد الفطر المبارك لموظفي في الفطاع العام والخاص.

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