الأحد 14 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

غداً.. موعد عودة البنوك للعمل بعد إجازة عيد الفطر 2024

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

زادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية من المواطنين وأصحاب المال والاعمال عن مواعيد عودة البنوك  للعمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك، لمعرفة كيفية الحصول على الخدمات البنكية.
 

مواعيد عودة البنوك للعمل بعد إجازة العيد

وينشر الدستور في هذا التقرير التفاصيل والمعلومات الكاملة عن مواعيد فتح البنوك بعد إجازة العيد، والخدمات المصرفية بالبنوك.

موعد فتح البنوك بعد الاجازة

قرر البنك المركزي المصري أن يتم عودة  البنوك للعمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك والتي استمرت ٦ ايام، صباح غدا  الإثنين الموافق 15 أبريل 2024.


موعد انتهاء إجارة عيد الفطر 2024 للبنوك

كان البنك المركزي قد أعلن تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر من يوم الثلاثاء الماضي 9 أبريل 2024  وحتى اليوم  الأحد  14 أبريل 2024، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

موعد فتح البنوك بعد العيد 2024.. ومواعيد العمل الرسمية

مواعيد عمل البنوك بعد العيد

تبدأ مواعيد العمل الرسمية بجميع البنوك في مصر  بعد إجازة عيد الفطر المبارك اعتبار غدا الاثنين من الساعة 8.30 صباحًا حتى 3 عصرًا يوميًا عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع، في حين يعمل الموظفين من الساعة 8 صباحًا إلى 4 عصرًا.

أبرز الخدمات البنكية الإلكترونية المقدمة للمواطنين
 

يمكنك إجراء بعض المعاملات البنكية السريعة من خلال ماكينات الصراف الآلي خدمة السحب والإيداع، والتحويل من حساب إلى حساب آخر، سداد مستحقات البطاقة الائتمانية، سداد أقساط القروض، سداد الفواتير والمصروفات الدراسية من خلال خاصية فوري الموجودة في الماكينة، وشحن رصيد التليفون، التبرع للجمعيات الخيرية، طباعة كشف حساب مختصر.


مواعيد غلق البنوك بعد العيد 

 

تغلق البنوك أبوابها يوميا الساعة الثالثة عصرا وفق مواعيد العمل الرسمية للجمهور والتي تبدأ من الثامنة صباحا الي الثالثة عصرا  عدا العطلة الأسبوعية للبنوك يوميا الجمعة والسبت.


البنك المركزي المصري

يذكر أن القطاع المصرفي المصري سيضم عدد 38 بنكا بعدد فروع سيصل إلى 6 آلاف فرع  منتشرين على مستوى الجمهورية.

اقرأ أيضاً 

تبدأ بعد غدٍ.. مواعيد فتح البنوك بعد إجازة العيد

مواعيد عودة البنوك للعمل بعد إجازة العيد موعد فتح البنوك بعد الاجازة موعد انتهاء إجارة عيد الفطر 2024 للبنوك مواعيد عمل البنوك بعد العيد أبرز الخدمات البنكية الإلكترونية المقدمة للمواطنين مواعيد غلق البنوك بعد العيد البنك المركزي المصري

مواد متعلقة

موعد فتح البنوك بعد العيد 2024.. ومواعيد العمل الرسمية

الأكثر قراءة

"ماتت فى هدوء ولا عزاء".. أسباب وفاة شيرين سيف النصر عن عمر 57 عامًا

اعرف موعد عيد الأضحى 2024 بالميلادي.. عدد الأيام المتبقية

ماتت فجرا.. تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة شيرين سيف النصر

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

نقل مومياوات تحت الأرض عن طريق المترو.. أول تعليق من السياحة على الفيديو المذهل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حكايات الطب والأطباء

وائل لطفي

واحة اسمها مصر

ماجد حبته

ثلاثينية إبادة التوتسى

د. منى حلمى

لو كنت حبيبته 

حسين دعسة

لا تحرك عسكرى إيرانى خلال الـ72 ساعة المقبلة

صفاء النجار

الوهج المدمر.. قليل من الإظلام قد يكون الحل

ماجد حبته

عقد النمو الفاتر!

إبراهيم عبدالفتاح

جلد فائض عن حدود الجسد

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تفاقم عنف المستوطنين فى الضفة الغربية.. تحركات إسرائيلية لوقف إرهاب المتشددين

مَن يُسلح إسرائيل؟.. تعرف على صادرات السلاح العالمية إلى دولة الاحتلال

فيديو يكشف تفاصيل استيلاء بحرية "الحرس الثورى الإيرانى" على سفينة شحن إسرائيلية