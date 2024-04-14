غداً.. موعد عودة البنوك للعمل بعد إجازة عيد الفطر 2024

زادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية من المواطنين وأصحاب المال والاعمال عن مواعيد عودة البنوك للعمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك، لمعرفة كيفية الحصول على الخدمات البنكية.



مواعيد عودة البنوك للعمل بعد إجازة العيد

وينشر الدستور في هذا التقرير التفاصيل والمعلومات الكاملة عن مواعيد فتح البنوك بعد إجازة العيد، والخدمات المصرفية بالبنوك.

موعد فتح البنوك بعد الاجازة

قرر البنك المركزي المصري أن يتم عودة البنوك للعمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك والتي استمرت ٦ ايام، صباح غدا الإثنين الموافق 15 أبريل 2024.



موعد انتهاء إجارة عيد الفطر 2024 للبنوك

كان البنك المركزي قد أعلن تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر من يوم الثلاثاء الماضي 9 أبريل 2024 وحتى اليوم الأحد 14 أبريل 2024، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

مواعيد عمل البنوك بعد العيد

تبدأ مواعيد العمل الرسمية بجميع البنوك في مصر بعد إجازة عيد الفطر المبارك اعتبار غدا الاثنين من الساعة 8.30 صباحًا حتى 3 عصرًا يوميًا عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع، في حين يعمل الموظفين من الساعة 8 صباحًا إلى 4 عصرًا.

أبرز الخدمات البنكية الإلكترونية المقدمة للمواطنين



يمكنك إجراء بعض المعاملات البنكية السريعة من خلال ماكينات الصراف الآلي خدمة السحب والإيداع، والتحويل من حساب إلى حساب آخر، سداد مستحقات البطاقة الائتمانية، سداد أقساط القروض، سداد الفواتير والمصروفات الدراسية من خلال خاصية فوري الموجودة في الماكينة، وشحن رصيد التليفون، التبرع للجمعيات الخيرية، طباعة كشف حساب مختصر.



مواعيد غلق البنوك بعد العيد

تغلق البنوك أبوابها يوميا الساعة الثالثة عصرا وفق مواعيد العمل الرسمية للجمهور والتي تبدأ من الثامنة صباحا الي الثالثة عصرا عدا العطلة الأسبوعية للبنوك يوميا الجمعة والسبت.



البنك المركزي المصري

يذكر أن القطاع المصرفي المصري سيضم عدد 38 بنكا بعدد فروع سيصل إلى 6 آلاف فرع منتشرين على مستوى الجمهورية.