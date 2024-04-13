السبت 13 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

تبدأ بعد الغد.. مواعيد فتح البنوك بعد إجازة العيد

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

يتساءل كثيرمن المواطنين وأصحاب المال والاعمال عن مواعيد فتح البنوك بعد إجازة عيد الفطر المبارك، لمعرفة كيفية الحصول على الخدمات البنكية .

مواعيد فتح البنوك بعد إجازة العيد

وينشر “الدستور” في هذا التقرير، التفاصيل والمعلومات الكاملة عن مواعيد فتح البنوك بعد إجازة العيد، والخدمات المصرفية بالبنوك.

موعد عودة عمل البنوك 

قرر البنك المركزي المصري أن يتم عودة  البنوك للعمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك والتي استمرت 6 ايام ، صباح بعد غدٍ الإثنين الموافق 15 أبريل 2024.


إجارة عيد الفطر 2024 للبنوك

كان البنك المركزي قد أعلن تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر  من يوم الثلاثاء الماضي 9 أبريل 2024  وحتى غدا الأحد  14 أبريل 2024، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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مواعيد عمل البنوك 2024

تبدأ مواعيد العمل الرسمية بجميع البنوك في مصر بعد إجازة عيد الفطر المبارك اعتبار من الساعة 8.30 صباحًا حتى 3 عصرًا يوميًا عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع، في حين يعمل الموظفين من الساعة 8 صباحًا إلى 4 عصرًا.

أبرز الخدمات البنكية الإلكترونية المقدمة للمواطنين

ويمكنك إجراء بعض المعاملات البنكية السريعة من خلال ماكينات الصراف الآلي خدمة السحب والإيداع، والتحويل من حساب إلى حساب آخر، سداد مستحقات البطاقة الائتمانية، سداد أقساط القروض، سداد الفواتير والمصروفات الدراسية من خلال خاصية فوري الموجودة في الماكينة، وشحن رصيد التليفون، التبرع للجمعيات الخيرية، طباعة كشف حساب مختصر.


مواعيد غلق البنوك بعد إجازة عيد الفطر

تغلق البنوك أبوابها يوميا الساعة الثالثة عصرا وفق مواعيد العمل الرسمية للجمهور والتي تبدأ من الثامنة صباحا الي الثالثة عصرا  عدا العطلة الأسبوعية للبنوك يوميا الجمعة والسبت.


البنك المركزي المصري

يذكر أن القطاع المصرفي المصري سيضم عدد 38 بنكا بعدد فروع سيصل إلى 6 آلاف فرع  منتشرين على مستوى الجمهورية.

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