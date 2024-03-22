تعرف على عدد أيام إجازات عيد الفطر المبارك 2024
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الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر:
عدد أيام إجازات عيد الفطر المبارك 2024
أعلنت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصرى على الفيسبوك في وقت سابق عن عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2024 لجميع العاملين بالدولة والمصالح الحكومية والوزارات وكذلك لجميع العاملين فى القطاع الخاص.
وأشارت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء أن عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك هي ثلاث أيام تبدأ من يوم الأربعاء 10 إبريل 2024 (أول أيام عيد الفطر) وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 12 إبريل المقبل (ثالث أيام العيد).
موعد عيد الفطر المبارك 2024
أعلن المجلس القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة عبر موقعه الالكتروني أنه من المتوقع أن يكون شهر رمضان هذا العام 30 يومًا وبذلك يكون موعد أول أيام عيد الفطر؛ هو يوم الأربعاء 10 إبريل 2024.
ومن ناحية أخرى فإن إعلان موعد عيد الفطر المبارك 2024 يظل مسئولية دار الإفتاء المصرية فى المقام الأول حيث أنها المنوط بها استطلاع رؤية الهلال يوم الـ 29 من شهر رمضان وعند ثبوت الهلال تعلن أن اليوم الـ 30 من رمضان و اليوم الأول لعيد الفطر المبارك وفى حالة عدم ثبوت رؤية الهلال فإن دار الإفتاء تعلن أن اليوم ال 30 من شهر رمضان هو المتمم للشهر الفضيل وهذا تقليد متبع كل عام .
وبناء على ذلك سوف تقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع الهلال المبارك فى يوم الإثنين 29 رمضان، الموافق يوم الاثنين 8 أبريل 2024، وفي حال ثبوت رؤية الهلال فسينتهي شهر رمضان يوم الإثنين، أما إذا أعلنت الدار عدم ثبوت الرؤية فسيتم شهر رمضان 30 يومًا، وبذلك يكون موعد انتهاء شهر رمضان يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024
موعد إجازة عيد الفطر 2024
وحددت أجندة العطلات الرسمية، التي نُشرت مطلع العام الجاري على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على الفيسبوك ، موعد إجازة عيد الفطر 2024 ، موضحة أنها 3 أيام حيث تبدأ من يوم الأربعاء 10 إبريل 2024 (أول أيام عيد الفطر) وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 12 إبريل المقبل (ثالث أيام العيد).
الإجازات الرسمية المتبقية فى 2024
يوم الخميس 25 إبريل 2024
عيد تحرير سيناء
يوم الأربعاء 1 مايو 2024
عيد العمال
يوم الاثنين 6 مايو 2024
شم النسيم
موعد عيد الأضحى 2024
الأحد 16 يونيو2024
وقفة عيد الأضحى 2024
الاثنين 17 يونيو 2024:
أول أيام عيد الأضحى 2024
الثلاثاء 18 يونيو 2024
ثاني أيام عيد الأضحى 2024
الأربعاء 19 يونيو2024
ثالث أيام عيد الأضحى 2024
الخميس 20 يونيو 2024
رابع أيام عيد الأضحى 2024
الأحد 30 يونيو 2024
ثورة 30 يونيو
الاثنين 8 يوليو 2024
رأس السنة الهجرية
الثلاثاء 23 يوليو 2024
ثورة 23 يوليو 1952
الاثنين 16 أغسطس 2024
المولد النبوي الشريف
الأحد 6 أكتوبر 2024
ذكرى نصر 6 أكتوبر 1973.
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