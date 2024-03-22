تعرف على عدد أيام إجازات عيد الفطر المبارك 2024

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الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر:

عدد أيام إجازات عيد الفطر المبارك 2024

أعلنت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصرى على الفيسبوك في وقت سابق عن عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2024 لجميع العاملين بالدولة والمصالح الحكومية والوزارات وكذلك لجميع العاملين فى القطاع الخاص.

وأشارت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء أن عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك هي ثلاث أيام تبدأ من يوم الأربعاء 10 إبريل 2024 (أول أيام عيد الفطر) وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 12 إبريل المقبل (ثالث أيام العيد).

موعد عيد الفطر المبارك 2024

أعلن المجلس القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة عبر موقعه الالكتروني أنه من المتوقع أن يكون شهر رمضان هذا العام 30 يومًا وبذلك يكون موعد أول أيام عيد الفطر؛ هو يوم الأربعاء 10 إبريل 2024.

ومن ناحية أخرى فإن إعلان موعد عيد الفطر المبارك 2024 يظل مسئولية دار الإفتاء المصرية فى المقام الأول حيث أنها المنوط بها استطلاع رؤية الهلال يوم الـ 29 من شهر رمضان وعند ثبوت الهلال تعلن أن اليوم الـ 30 من رمضان و اليوم الأول لعيد الفطر المبارك وفى حالة عدم ثبوت رؤية الهلال فإن دار الإفتاء تعلن أن اليوم ال 30 من شهر رمضان هو المتمم للشهر الفضيل وهذا تقليد متبع كل عام .

وبناء على ذلك سوف تقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع الهلال المبارك فى يوم الإثنين 29 رمضان، الموافق يوم الاثنين 8 أبريل 2024، وفي حال ثبوت رؤية الهلال فسينتهي شهر رمضان يوم الإثنين، أما إذا أعلنت الدار عدم ثبوت الرؤية فسيتم شهر رمضان 30 يومًا، وبذلك يكون موعد انتهاء شهر رمضان يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024

موعد إجازة عيد الفطر 2024

وحددت أجندة العطلات الرسمية، التي نُشرت مطلع العام الجاري على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على الفيسبوك ، موعد إجازة عيد الفطر 2024 ، موضحة أنها 3 أيام حيث تبدأ من يوم الأربعاء 10 إبريل 2024 (أول أيام عيد الفطر) وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 12 إبريل المقبل (ثالث أيام العيد).

الإجازات الرسمية المتبقية فى 2024

يوم الخميس 25 إبريل 2024

عيد تحرير سيناء

يوم الأربعاء 1 مايو 2024

عيد العمال

يوم الاثنين 6 مايو 2024

شم النسيم

موعد عيد الأضحى 2024

الأحد 16 يونيو2024

وقفة عيد الأضحى 2024

الاثنين 17 يونيو 2024:

أول أيام عيد الأضحى 2024

الثلاثاء 18 يونيو 2024

ثاني أيام عيد الأضحى 2024

الأربعاء 19 يونيو2024

ثالث أيام عيد الأضحى 2024

الخميس 20 يونيو 2024

رابع أيام عيد الأضحى 2024

الأحد 30 يونيو 2024

ثورة 30 يونيو

الاثنين 8 يوليو 2024

رأس السنة الهجرية

الثلاثاء 23 يوليو 2024

ثورة 23 يوليو 1952

الاثنين 16 أغسطس 2024

المولد النبوي الشريف

الأحد 6 أكتوبر 2024

ذكرى نصر 6 أكتوبر 1973.

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